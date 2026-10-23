'Avengers: Doomsday' revela nuevas escenas de los Cuatro Fantásticos y la Torre de los Vengadores

Marvel volvió a dar señales de lo que prepara para Avengers: Doomsday. Durante el primer partido de la Serie Mundial de béisbol se presentó un nuevo avance de la película, con escenas inéditas de los Cuatro Fantásticos y algunos de los Vengadores que regresarán a la pantalla.

Aunque algunos fans esperaban un tráiler más largo, el estudio optó por un anuncio breve que combina imágenes de la cinta con tomas de jugadores de béisbol. Eso sí, entre los segundos de material nuevo hay detalles que llamaron la atención, especialmente para quienes siguen las pistas sobre el regreso de Steve Rogers y la llegada de Doctor Doom.

Los Cuatro Fantásticos aparecen en un partido de béisbol

Una de las escenas lleva de nuevo a la Tierra-828, el universo donde viven los personajes de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. En las imágenes, Reed Richards participa en un partido de béisbol como lanzador, mientras Johnny Storm se prepara para batear.

La secuencia podría estar relacionada con los rumores sobre la llegada de Doctor Doom al Edificio Baxter y su encuentro con Sue Storm. Sin embargo, el avance no explica cómo encaja ese momento en la historia ni muestra todos los detalles de lo que ocurrirá entre los personajes.

Una de las escenas lleva de nuevo a la Tierra-828, el universo donde viven los personajes de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Marvel

La presencia de esta familia de superhéroes es importante porque Avengers: Doomsday reunirá a personajes de distintos universos en una misma historia. Por ahora, Marvel mantiene buena parte de la trama bajo reserva, así que cada nueva imagen abre más preguntas sobre la amenaza que tendrán que enfrentar.

Steve Rogers, Thor y Ant-Man protagonizan momentos cómicos

El avance también incluye un intercambio entre Steve Rogers y Thor que juega con uno de los detalles más comentados de las películas de Marvel, con quién puede levantar el martillo Mjolnir.

Steve le pregunta al Dios del Trueno si le molesta que él también pueda empuñarlo. La reacción de Thor deja ver que el asunto no le resulta tan divertido como a su compañero.

En otra escena, Ant-Man aparece en la Torre de los Vengadores con una duda bastante sencilla, pero que puede causar confusión: ¿a quién debe llamar “Cap”? ¿A Steve Rogers o a Sam Wilson, quien asumió el manto del Capitán América?

El momento aprovecha el regreso de dos personajes asociados con ese nombre y aporta un poco de humor a una película que, por su historia y sus villanos, apunta a tener mucho en juego.

Este adelanto parece pensado para presentar la cinta a un público más amplio durante uno de los eventos deportivos más vistos de Estados Unidos. No es el tráiler extendido que algunos esperaban, pero sí deja ver nuevas interacciones entre personajes que hasta ahora no se habían mostrado en este material.

¿Cuándo se estrena el tráiler de 'Avengers: Doomsday'?

La información sobre los próximos avances todavía debe tomarse con cautela. El informante de redes sociales Cryptic4KQual aseguró que podría haber novedades la próxima semana, con un tráiler promocional durante la semana de Diwali. También señaló que el tráiler principal llegaría a mediados de noviembre y que en el siguiente mes podría publicarse un adelanto exclusivo en Disney+.

Por ahora, esos reportes no equivalen a un anuncio oficial de Marvel Studios, por lo que las fechas podrían cambiar.

VisionQuest tiene una referencia a Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

En Avengers: Doomsday, héroes de tres universos se enfrentarán a una amenaza que pondrá en riesgo su existencia. La película reúne a Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd y Robert Downey Jr., entre otras figuras del Universo Cinematográfico de Marvel. También se incorporan Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach como los Cuatro Fantásticos, además de varios actores vinculados con la saga X-Men.

La dirección está a cargo de Joe y Anthony Russo, responsables de varias entregas anteriores de Avengers. El estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.