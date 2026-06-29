¡Invitadas de lujo! Salma Hayek y Valentina Paloma arman la fiesta con Bad Bunny en ‘La Casita’ de Londres

La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour continúa consolidándose como uno de los fenómenos musicales más importantes del año y, además de reunir a miles de fanáticos en cada ciudad, también se ha convertido en el punto de encuentro de numerosas celebridades.

En su reciente paso por Londres, Bad Bunny volvió a sorprender al recibir en la exclusiva ‘La Casita’ a dos invitadas que no pasaron desapercibidas: Salma Hayek y su hija, Valentina Paloma Pinault.

Así disfrutaron Salma Hayek y Valentina Paloma del concierto de Bad Bunny

El intérprete puertorriqueño ofreció un exitoso concierto en el Tottenham Hotspur Stadium, donde más de 60 mil asistentes disfrutaron de un espectáculo con los éxitos que han marcado su más reciente etapa musical.

Madre e hija disfrutaron del concierto desde la exclusiva zona VIP del Tottenham Hotspur Stadium. IG salmahayek

Sin embargo, parte de la atención también se concentró en el espacio VIP del escenario, reservado para familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

Desde ahí, Salma Hayek y Valentina vivieron una noche inolvidable. Diversos videos difundidos en redes sociales mostraron a madre e hija cantando, bailando y disfrutando cada momento del concierto con una naturalidad que conquistó a los seguidores del cantante.

Valentina Pinault y Bu Cuarón asisten al concierto de Bad Bunny

La actriz mexicana apostó por un elegante atuendo completamente negro, mientras que Valentina eligió un look mucho más relajado con shorts de mezclilla, top blanco sin mangas y gafas oscuras, reflejando el estilo desenfadado que caracteriza a la joven de 18 años.

Los videos de Salma y Valentina bailando rápidamente se volvieron virales. IG bucuaron

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron la complicidad entre ambas y la manera en que disfrutaron del espectáculo sin preocuparse por los reflectores.

Pero ellas no fueron las únicas mexicanas presentes en la exclusiva zona de invitados. Entre los asistentes también se encontraba Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, quien compartió varias fotografías y videos de la velada a través de sus redes sociales.

La joven cantante, que poco a poco comienza a abrirse camino en la industria musical, apareció conviviendo con Valentina Paloma mientras ambas disfrutaban del concierto desde uno de los lugares más privilegiados del estadio.

Bu Cuarón también asistió al evento y compartió imágenes de la noche en redes sociales. IG salmahayek

La amistad entre las dos jóvenes quedó nuevamente en evidencia, consolidándose como parte de una nueva generación de figuras vinculadas al entretenimiento que, aunque provienen de familias mundialmente conocidas, buscan construir carreras con identidad propia.

Las veces que Salma Hayek asiste a un concierto de Bad Bunny

Para Salma Hayek tampoco era la primera vez que disfrutaba de esta experiencia.

Meses atrás, durante la visita de Bad Bunny a la Ciudad de México, la actriz ya había sido invitada especial de ‘La Casita’ en el Estadio GNP, donde coincidió con personalidades como Danna, Julieta Venegas y Loreto Peralta.

Salma compartió un emotivo mensaje tras vivir la experiencia junto a su hija. IG salmahayek

Ahora, en Londres, volvió a demostrar que es una de las celebridades que sigue de cerca la carrera del llamado "Conejo Malo".

Aunque la actriz no compartió fotografías durante el concierto, posteriormente publicó un video en sus redes sociales acompañado de un emotivo mensaje en el que celebró la experiencia vivida junto a su hija y sus amigas.

Seguimos bailando Bad Bunny, gracias por estos recuerdos tan increíbles con mis niñas", escribió.

La publicación volvió a reflejar la estrecha relación que Salma mantiene con Valentina, una conexión que ambas han descrito en distintas entrevistas.