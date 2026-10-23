¿Qué le pasó al 'Flaco' Ibáñez? Su hija aclara su estado de salud tras pedir donadores

La hospitalización de Manuel 'Flaco' Ibáñez generó preocupación entre sus seguidores, sobre todo después de que se difundiera una solicitud de donadores de sangre para el actor. Ahora, su hija Daniela Ibáñez salió a aclarar cómo se encuentra su papá y explicó por qué necesitan este apoyo.

A través de una historia publicada en sus redes sociales, Daniela confirmó que el actor está en el hospital, pero aseguró que se encuentra bien. También pidió ayuda para encontrar personas con sangre tipo O negativo que puedan acudir al Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

La hija del comediante quiso evitar que la noticia provocara más preocupación de la necesaria y explicó que la solicitud responde a la necesidad de reponer la sangre utilizada durante la atención médica de su papá.

Hija del 'Flaco' Ibáñez explica por qué necesitan donadores de sangre

En su mensaje, Daniela hizo un llamado a sus seguidores para que la ayudaran a localizar donadores o compartieran la información con personas que pudieran acudir al hospital.

Oigan, mi papá está en el hospital, está bien, nada más necesitamos donadores O-. Si alguien de aquí me está viendo o conoce a alguien que pueda ir al ABC de Santa Fe a donar O- para Manuel Ibáñez, se los agradeceré eternamente, expresó.

La joven reconoció que encontrar personas con ese tipo de sangre puede ser complicado, por lo que pidió apoyo para hacer llegar la solicitud a más gente.

Daniela Ibáñez Instagram: danieeibanez

También explicó que la sangre donada sirve para reponer la que se utiliza durante la atención médica. Por eso, aunque aseguró que su papá se encuentra bien, insistió en que necesitan conseguir donadores para cumplir con ese requisito.

Es un tipo de sangre muy específico y como uno tiene que reponer la sangre que se usa, pues básicamente es para eso, explicó en la publicación.

La petición se centra en conseguir sangre O negativo para Manuel Ibáñez en el Hospital ABC de Santa Fe. Daniela agradeció de antemano a quienes puedan ayudar directamente o difundir el mensaje entre sus conocidos.

¿Cómo está Manuel 'Flaco' Ibáñez tras ser hospitalizado?

La hija del actor también aprovechó el mensaje para pedir a sus seguidores que no se alarmaran al encontrar información sobre la hospitalización en redes sociales u otros medios.

Mi papá está bien, si lo ven por otra noticia u otro lado, no se angustien, mi papá está bien gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favorsote, muchísimas gracias, agregó.

Sus palabras ofrecen una actualización sobre el estado del intérprete, aunque no detallan el motivo por el que ingresó al hospital ni el procedimiento médico que podría estar recibiendo. Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál es el padecimiento que enfrenta en esta ocasión.

Sus palabras ofrecen una actualización sobre el estado del intérprete, aunque no detallan el motivo por el que ingresó al hospital

Manuel 'Flaco' Ibáñez es conocido por su amplia trayectoria en televisión, particularmente por su participación en la serie Vecinos, además de otros proyectos como La mujer del Vendaval. A lo largo de su carrera se ha ganado el reconocimiento del público por sus personajes cómicos.

En junio de 2026, el actor habló sobre una cirugía por un aneurisma en la aorta que le detectaron durante unos estudios médicos. Sin embargo, no hay información que permita relacionar ese antecedente con su actual hospitalización.

Manuel 'Flaco' Ibáñez es conocido por su amplia trayectoria en televisión, particularmente por su participación en la serie Vecinos Foto: Mezcalent

Por ahora, el mensaje de Daniela Ibáñez es la principal actualización sobre la salud del actor, confirmó que permanece en el hospital, aseguró que se encuentra bien y pidió apoyo para conseguir donadores de sangre O negativo. La familia necesita ese respaldo mientras continúa su atención médica.