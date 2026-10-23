'Contra el huracán' en Netflix: la historia real de la película protagonizada por Benny Emmanuel

El huracán Otis sorprendió a Acapulco durante la madrugada del 25 de octubre de 2023. En cuestión de horas, el fenómeno meteorológico alcanzó la categoría 5 y dejó una estela de destrucción. En medio de aquella noche, dos jóvenes marineros tuvieron que luchar por sus vidas dentro de un yate.

Esa experiencia es el punto de partida de Contra el huracán, la nueva película mexicana de Netflix dirigida por Jorge Michel Grau, quien también estuvo al frente de 7:19 y Rabia. La producción llegó a la plataforma este 23 de octubre y cuenta con Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer como protagonistas.

Contra el huracán, la nueva película mexicana de Netflix dirigida por Jorge Michel Grau Youtube: Netflix Latinoamerica

Aunque la cinta presenta personajes ficticios y desarrolla sus propios conflictos, la historia toma como referencia lo que vivieron Marlon Valdez y Jonathan, conocido como 'Chino', quienes sobrevivieron al impacto de Otis mientras se encontraban en el mar.

La película no se limita a mostrar la fuerza de una tormenta. También pone sobre la mesa la relación entre dos hermanos distanciados y las condiciones de quienes trabajan en actividades marítimas de alto riesgo.

¿Cuál es la historia real detrás de 'Contra el huracán'?

La película sigue a Wirpul (Benny Emmanuel) y Candi (Kristyan Ferrer), dos medios hermanos que trabajan al cuidado de un yate de lujo. Su relación no atraviesa el mejor momento, pero todo cambia cuando quedan a la deriva en altamar durante el paso de una tormenta que amenaza con destruirlo todo.

Sin motor y sin una vía de comunicación que les permita pedir ayuda, los personajes deben encontrar la manera de mantenerse con vida. En esas condiciones, los problemas familiares pasan a segundo plano: tienen que aprender a confiar el uno en el otro si quieren salir de ahí.

La película sigue a Wirpul (Benny Emmanuel) y Candi (Kristyan Ferrer), dos medios hermanos que trabajan al cuidado de un yate de lujo. Youtube: Netflix Latinoamerica

El relato se inspira en la experiencia de Marlon Valdez y Jonathan 'Chino', quienes sobrevivieron al huracán Otis en octubre de 2023. Su participación en el proyecto fue importante para acercar la historia a lo que realmente ocurrió aquella noche.

Ambos colaboraron como asesores durante el rodaje y compartieron sus recuerdos con el equipo. Para los actores, escuchar a quienes vivieron el desastre ayudó a entender no solo los detalles técnicos de la emergencia, sino también el miedo, la incertidumbre y las pequeñas decisiones que pueden marcar la diferencia en una situación límite.

De acuerdo con Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, las observaciones de los sobrevivientes sirvieron como una guía para construir sus personajes. La intención era evitar que la película se quedara únicamente en el espectáculo de una catástrofe y darle peso a la experiencia humana detrás de ella.

El relato se inspira en la experiencia de Marlon Valdez y Jonathan 'Chino', quienes sobrevivieron al huracán Otis Youtube: Netflix Latinoamerica

Así recrearon el huracán Otis para Netflix

Uno de los principales retos de Contra el huracán fue representar la fuerza de Otis sin depender únicamente de imágenes digitales. Para conseguirlo, el equipo construyó un tanque de agua de aproximadamente 200 metros cuadrados y réplicas de embarcaciones en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. También se realizaron filmaciones en Acapulco.

La producción tuvo que recrear vientos que superaron los 270 kilómetros por hora y un oleaje capaz de poner en riesgo a una embarcación. En el desarrollo de los efectos visuales y especiales participaron cientos de personas, muchas de ellas mexicanas, que trabajaron durante meses en maquetas, animaciones y secuencias creadas con herramientas digitales.

El director también contó con la asesoría de especialistas del Servicio Meteorológico Nacional para representar el comportamiento del fenómeno. La intención era mostrar cómo Otis pasó de ser una tormenta a convertirse en un huracán de categoría 5 en un periodo muy corto.

El elenco incluye además a Mónica del Carmen, Mónica Jiménez y Gonzalo Vega Jr., mientras que la música original estuvo a cargo de Mick Giacchino.

Con Contra el huracán, Netflix lleva a la pantalla una historia inspirada en una de las noches más difíciles que vivió Acapulco en años recientes. La película combina la supervivencia en altamar con los conflictos familiares y recuerda que, detrás de las cifras de una tragedia, también están las personas que tuvieron que enfrentarse a ella.