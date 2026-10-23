"Me arrepiento muchísimo": Galilea Montijo habla de su deseo de ser mamá otra vez con Isaac Moreno

Galilea Montijo no oculta que le habría gustado tener otro hijo. La conductora habló sobre el tema durante un encuentro con la prensa en una entrega de premios y reconoció que hay una decisión del pasado de la que se arrepiente, al no haber congelado sus óvulos.

Después de pasar unos días de vacaciones en Nueva York junto a su novio, Isaac Moreno, la conductora fue cuestionada sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en mamá. ¿Regresó del viaje con la idea de agrandar la familia? Aunque no anunció que esté esperando un bebé, sí dejó claro que el deseo sigue ahí.

"¡Ay, me encantaría!", respondió al hablar de la posibilidad de tener otro hijo. Sin embargo, también explicó que el proceso no ha sido sencillo y que, junto a su pareja, ha considerado distintas alternativas.

Galilea Montijo se arrepiente de no haber congelado sus óvulos

La conductora de Hoy reconoció que, después del nacimiento de su hijo Mateo, habría tomado otra decisión si hubiera sabido que más adelante desearía volver a ser mamá.

Créeme que si hubiera congelado mis óvulos también es algo que me arrepiento muchísimo, expresó ante las preguntas de los reporteros.

Galilea explicó que ha platicado con Isaac Moreno sobre la posibilidad de tener un bebé, pero también han revisado lo que implicaría someterse a tratamientos de fertilidad. Según contó, los procedimientos hormonales pueden ser fuertes, por lo que no es una decisión que hayan tomado a la ligera.

La conductora no dio detalles sobre algún tratamiento en curso ni confirmó que actualmente estén buscando un embarazo. Lo que sí compartió es que la idea de tener otro hijo ha estado sobre la mesa y que no descarta por completo que pueda suceder.

¿Galilea Montijo y su novio considerarían rentar un vientre?

Entre las opciones que la pareja ha platicado está la gestación subrogada, un proceso mediante el cual otra mujer lleva el embarazo. Galilea reconoció que incluso han pensado en esa posibilidad, aunque no reveló si han iniciado algún procedimiento.

Pero pues no descarto la idea, uno nunca sabe, comentó, dejando abierta la posibilidad de que su familia crezca en el futuro.

También le preguntaron si consideraría adoptar. En este punto, la presentadora fue más cautelosa y explicó que tendría que pensarlo muy bien, pues se trata de una decisión que implica asumir la responsabilidad de un niño para toda la vida.

Entre las opciones que la pareja ha platicado está la gestación subrogada, un proceso mediante el cual otra mujer lleva el embarazo. Mateo Reyes Arellano

Por ahora, no parece tener una respuesta definitiva. Galilea dejó claro que es un tema que necesita analizar con calma, sin apresurarse a tomar una decisión solo por el deseo de convertirse nuevamente en mamá.

La conductora también habla de los hijos de su familia

Aunque no llegue otro bebé, Galilea cuenta con una familia que considera suya. Además de Mateo, su hijo biológico, ha mantenido una relación cercana con los tres hijos que su exesposo, Fernando Reina, tuvo antes de su relación con ella.

La conductora también se refirió con cariño al hijo de Isaac Moreno, a quien incluye dentro de su entorno familiar. Durante la conversación, se destacó precisamente esa cercanía y la manera en que Galilea habla de los niños sin hacer diferencias por los vínculos biológicos.

Aunque no llegue otro bebé, Galilea cuenta con una familia que considera suya. Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Por ahora, la presentadora no confirmó planes concretos para tener otro hijo con Isaac. Su postura es clara, le gustaría volver a vivir la maternidad, se arrepiente de no haber congelado sus óvulos y ha considerado distintas opciones, pero sabe que es una decisión importante que debe tomar con calma.