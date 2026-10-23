Giro en el caso Reiner: Nick busca usar la herencia de sus padres para pagar su defensa

La disputa por el dinero que Rob y Michele Reiner dejaron a su hijo Nick dio un nuevo giro. El joven de 32 años, acusado de asesinar a sus padres, busca acceder a parte del fideicomiso que ellos crearon para él, pues asegura que necesita esos recursos para pagar a un abogado privado que lo represente en el proceso penal.

El viernes 23 de octubre, los abogados de Nick y los representantes del fideicomiso informaron ante un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles que acordaron someterse a una mediación global. De acuerdo con Los Angeles Times, las conversaciones comenzarán a mediados de diciembre y buscarán alcanzar un arreglo sobre el acceso a los fondos.

Sin embargo, todavía no hay una resolución. Cualquier acuerdo tendrá que recibir la aprobación del tribunal, que fijó una nueva fecha para revisar el asunto en marzo de 2027.

Nick Reiner reclama 558 mil dólares del fideicomiso

El dinero que está en disputa asciende a 558 mil dólares, cantidad que, según los abogados de Nick, debió recibir en septiembre de 2023, cuando cumplió 30 años. Es decir, el pago estaba previsto más de dos años antes de la muerte de sus padres.

El fideicomiso fue creado en 1993 y establecía dos entrega, la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto al llegar a los 35. La defensa sostiene que Nick no reclamó el primer pago en su momento, pero eso no significa que haya perdido el derecho a recibirlo.

Sus abogados también han aclarado que la disputa no involucra el patrimonio general de Rob y Michele Reiner, sino los recursos que ambos reservaron específicamente para su hijo.

El dinero que está en disputa asciende a 558 mil dólares, cantidad que, según los abogados de Nick, debió recibir en septiembre de 2023 Grosby

La intención de Nick es utilizar ese dinero para volver a contratar al abogado penalista Alan Jackson, quien dejó de representarlo a principios de año debido a problemas relacionados con el financiamiento de la defensa. Actualmente, el joven cuenta con una defensora pública.

¿Por qué no puede acceder al dinero de sus padres?

Los administradores del fideicomiso argumentan que existe un obstáculo legal con la llamada Slayer Statute de California, una disposición que impide que una persona condenada por matar a alguien se beneficie económicamente de ese crimen, por ejemplo, mediante una herencia.

La defensa de Nick sostiene que esa norma no debería aplicarse en su caso porque todavía no ha sido condenado. Sus abogados argumentan que los fondos que reclama le correspondían desde 2023 y que negarle el acceso antes de que se celebre el juicio afectaría sus derechos.

La defensa de Nick sostiene que esa norma no debería aplicarse en su caso porque todavía no ha sido condenado. Grosby

Por su parte, Lauriann Wright, abogada de la fiduciaria, señaló ante el tribunal que podría ser posible llegar a un acuerdo respecto al dinero que Nick habría tenido derecho a recibir antes de la muerte de sus padres. Sin embargo, advirtió que resolver cualquier otra parte de la disputa sería más complicado.

Nick Reiner enfrenta cargos por la muerte de sus padres

Rob Reiner, reconocido director de películas como Cuando Harry conoció a Sally, y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025.

Las autoridades acusaron a Nick de estar relacionado con sus muertes. El joven enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y se ha declarado no culpable. Si es declarado culpable, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía anunció que no solicitará la pena de muerte.

Las autoridades acusaron a Nick de estar relacionado con sus muertes. AFP

El caso también tuvo consecuencias para su representación legal. Nick había contratado a Alan Jackson, pero tras su salida fue representado por la defensora pública Kimberly Greene. El acceso al fideicomiso podría permitirle volver a contar con el abogado privado.

Por ahora, la mediación será el siguiente paso para intentar resolver la disputa económica. La decisión no determinará si Nick es culpable o inocente de los cargos que enfrenta, sino si puede utilizar los fondos reservados para él para financiar su defensa. Mientras tanto, el proceso penal continúa pendiente.