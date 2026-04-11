De película: Sabrina Carpenter brilla en Coachella 2026 con un show lleno de glamour y sorpresas

Sabrina Carpenter volvió a hacer historia con su presentación en Coachella 2026, donde no solo confirmó su evolución artística, sino que ofreció uno de los shows más ambiciosos y comentados del festival.

Con una mezcla de electropop, dance-pop y coreografías envolventes, la cantante de 26 años encabezó el primer día del evento el pasado 10 de abril en el escenario principal, el Coachella Stage, en Indio, California.

Su espectáculo, inspirado en el glamour de Hollywood y bautizado como “Sabrinawood”, destacó por su narrativa cinematográfica, convirtiéndose en uno de los actos más impactantes del primer fin de semana.

¿Cómo fue el concierto de Sabrina Carpenter en Coachella?

Lejos de ser un concierto convencional, Sabrina Carpenter presentó un show que combinó moda, música y una estética visual cuidadosamente diseñada.

Desde el inicio, sorprendió al aparecer en un auto clásico, en una escena que evocaba una película vintage, marcando el tono cinematográfico de toda la presentación.

Con vestuarios brillantes, incluyendo un icónico look rojo lleno de lentejuelas, y múltiples cambios de escenografía, la artista llevó al público a un recorrido por su propio universo, con referencias a Los Ángeles y un guiño especial al Paseo de la Fama con el letrero “Sabrinawood”.

Su esencia retro, combinada con una propuesta pop moderna, logró conectar con miles de fans que corearon cada canción, confirmando su lugar como una de las figuras más fuertes del pop actual.

¿Qué canciones cantó Sabrina Carpenter?

Como parte de su más reciente etapa musical, marcada por su álbum “Man’s Best Friend” (2025), la cantante interpretó varios de sus temas más populares, generando una montaña rusa de emociones entre sus seguidores.

Entre los momentos más destacados estuvieron canciones como:

“House Tour”

“House Tour” “When Did You Get Hot”

“Sugar Talking”

“We Almost Broke Up Last Night”

Además, no faltaron otros éxitos que han definido su carrera reciente como “Espresso” y “Feather”, este último acompañado de una puesta en escena con tintes burlesque que elevó aún más la experiencia.

Sabrina Carpenter en Coachella: así fue su espectacular show Foto: Grosby / Grammy

Invitados en el concierto

Uno de los elementos más sorprendentes del show fue la aparición de invitados especiales, aunque no precisamente musicales.

De acuerdo con AFP, figuras como Susan Sarandon, Will Ferrell y Sam Elliott formaron parte del espectáculo con intervenciones teatrales que reforzaron la narrativa cinematográfica del show.

Incluso, estos cameos aportaron humor y dramatismo, convirtiendo el concierto en una experiencia más cercana a una película en vivo que a un set tradicional.

Sabrina Carpenter en Coachella: así fue su espectacular show Foto: Grosby / Grammy

Un cierre a lo grande que confirma su estatus en el pop

Fiel a su estilo, Sabrina Carpenter cerró su presentación de manera memorable, regresando a su auto clásico para despedirse del escenario, en una escena que reforzó su concepto visual.

Con este espectáculo, la cantante no solo demostró su crecimiento artístico, sino que se consolidó como una de las artistas más completas del momento, capaz de mezclar música, actuación y narrativa en un mismo escenario.

Sin duda, su paso por Coachella 2026 ya es considerado uno de los más icónicos del festival.