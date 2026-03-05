Ryan Gosling visitará CDMX para presentar 'Proyecto: Fin del Mundo'

Ryan Gosling visitará la Ciudad de México para presentar la película Proyecto Fin del Mundo, adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción escrita por Andy Weir.

De acuerdo con el anuncio de Sony Pictures, el actor estará acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller para presentar la película completa el próximo viernes 13 de marzo en la capital mexicana.

La visita forma parte de la promoción internacional de la cinta, una producción de ciencia ficción que ha comenzado a generar expectativa tras sus primeras proyecciones para críticos y especialistas de la industria.

Ryan Gosling es el protagonista de Proyecto Fin del Mundo Especial

Proyecto: Fin del mundo, basada en el libro de Andy Weir

La película está basada en la novela Project Hail Mary, publicada en 2021 por Andy Weir, autor conocido por su obra The Martian, que también fue adaptada al cine, que en aquel entonces fue protagonizada por Matt Damon.

La historia sigue a un profesor de secundaria que despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es ni cuál es su misión. Conforme avanza la trama, el personaje descubre que es la última esperanza de la humanidad para enfrentar una crisis que amenaza la supervivencia del planeta.

El guion de la película fue desarrollado por Drew Goddard, quien previamente adaptó The Martian para su versión cinematográfica.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo Especial

Expectativa tras las primeras reacciones

Antes de su estreno comercial, Proyecto Fin del Mundo ha recibido comentarios positivos en sus primeras funciones de prensa, donde varios críticos destacaron la mezcla entre ciencia ficción, aventura y narrativa emocional.

La película está protagonizada por Gosling, ganador de un Golden Globe Awards, mientras que la dirección corre a cargo de Lord y Miller, cineastas conocidos por su trabajo en películas animadas y de acción como Spider-Man: Into the Spider-Verse.

¿Cuándo se estrena 'Proyecto: Fin del Mundo' en cines?

La cinta llegará a las salas de cine de México el próximo 19 de marzo. El estudio informó que también podrá verse en formato IMAX, lo que permitirá al público experimentar la historia con una proyección de gran escala.

La visita de Gosling y los directores a la Ciudad de México forma parte de la gira promocional de la película y marca uno de los eventos previos al estreno para el público mexicano.