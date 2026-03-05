Burial: Anne Hathaway y Charli XCX lanzan canción para la película “Mother Mary”

El nombre de Anne Hathaway resonará con fuerza durante 2026. La actriz, ganadora del Oscar, se prepara para un año especialmente activo en la gran pantalla, con varios proyectos de alto perfil que abarcan distintos géneros.

Uno de los títulos más esperados es la secuela de The Devil Wears Prada, que llegará dos décadas después del estreno de la cinta original y promete reunir nuevamente al público con el universo de la moda que marcó a toda una generación.

Además, Anne Hathaway participará en The Odyssey, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan que retoma el célebre relato épico de Odiseo, una de las historias fundamentales de la literatura.

A la lista se suma Verity, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, en la que compartirá pantalla con Dakota Johnson y Josh Hartnett bajo la dirección de Michael Showalter.

Anne Hathaway

Sin embargo, entre todos estos proyectos destaca especialmente Mother Mary, una ambiciosa película musical que se estrenará en abril 2026 y que promete mostrar a Anne Hathaway desde una perspectiva completamente distinta, como una estrella pop ficticia que enfrenta una profunda crisis personal.

“Mother Mary”: el musical de A24 que explora la identidad de una estrella

La película Mother Mary, producida por A24, está dirigida y escrita por David Lowery, cineasta conocido por su estilo visual y narrativo introspectivo.

La historia gira en torno a Mother Mary, una enorme celebridad musical cuya imagen pública es tan poderosa como frágil. Cuando intenta preparar su gran regreso a los escenarios, la cantante comienza a cuestionar si la identidad que construyó frente al público sigue teniendo sentido.

En medio de esa crisis existencial, la artista decide reencontrarse con una figura clave de su pasado, su antigua mejor amiga, la diseñadora responsable de construir su estética e imagen escénica. Este personaje, interpretado por Michaela Coel, se inspira visualmente en la energía creativa asociada al artista Jean‑Michel Basquiat.

El elenco también incluye a figuras como Hunter Schafer, FKA twigs, Alba Baptista y Kaia Gerber, lo que ha convertido al proyecto en uno de los títulos más intrigantes del cine independiente reciente.

“Burial”, la canción que formará parte de la película

El adelanto musical de la película llega con “Burial”, una canción que funciona como primera ventana al universo sonoro de Mother Mary. El tema fue escrito por la propia Anne Hathaway junto al reconocido productor Jack Antonoff, la cantante Charli XCX (nombre real Charlotte Aitchison) y el músico George Daniel.

La producción musical estuvo a cargo de Antonoff, Daniel, Ruairí O’Flaherty y la propia Charli XCX, lo que da como resultado un sonido pop oscuro y dramático que acompaña la narrativa emocional del personaje.

En uno de los fragmentos más llamativos del tema, Anne Hathaway canta:

This black suit fits like a glove, I was born to be the widow of love

Una línea que evoca el duelo y la pérdida desde la melancolía.

La canción sugiere que el soundtrack del filme explorará emociones intensas y un enfoque musical sofisticado, alineado con la estética artística que caracteriza a los proyectos de A24.

La sorprendente faceta musical de Anne Hathaway

Aunque muchos la identifican principalmente con su carrera cinematográfica, Anne Hathaway no es ajena al mundo de la música.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria musical llegó con su interpretación de “I Dreamed a Dream” en la adaptación cinematográfica de Les Misérables, actuación que le valió el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto y que fue ampliamente elogiada por su intensidad vocal y emocional.

Anne Hathaway en Mother Mary Especial

Desde entonces, Anne Hathaway ha demostrado que posee una formación vocal sólida y una gran capacidad interpretativa dentro del género musical. En Mother Mary, esa habilidad vuelve a cobrar protagonismo, ya que varias de las canciones del filme serán interpretadas directamente por ella.

Un proyecto que mezcla cine, pop y drama existencial

Con un equipo creativo que combina talentos del cine independiente y de la música pop contemporánea, Mother Mary apunta a convertirse en uno de los proyectos más singulares del año.

El lanzamiento de “Burial” no solo ofrece un anticipo de la historia que se contará en pantalla, sino que también marca un nuevo capítulo en la carrera artística de Anne Hathaway, quien se mueve con naturalidad entre la actuación y la música.

Anne Hathaway en Mother Mary Especial

Si el resto del soundtrack mantiene el nivel de este primer adelanto, la película podría convertirse en uno de los musicales más comentados de los próximos meses. Y, de paso, consolidar a Hathaway como una intérprete capaz de reinventarse incluso después de décadas en Hollywood.

AAAT*