¿Qué hacía Pedro Pascal en museo de CDMX con Rafael Olarra? Su visita llama la atención

La presencia de Pedro Pascal en la CDMX volvió a convertirse en tema de conversación entre fanS. El actor fue captado recientemente recorriendo el Museo Nacional de Antropología en compañía del director creativo argentino Rafael Olarra, lo que provocó sorpresa entre los visitantes del recinto.

Ubicado en el corazón del Bosque de Chapultepec, el museo es considerado uno de los espacios culturales más importantes de América Latina y una parada obligada para quienes desean explorar la historia de país.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, ambos caminaron tranquilamente por los alrededores del recinto y posteriormente recorrieron algunas de sus salas. La escena, captada discretamente por asistentes, muestra a Pedro Pascal y Rafael Olarra conversando de forma relajada, como dos turistas más disfrutando del lugar.

Pedro Pascal y Rafael Olarra Backgrid/The Grosby Group

Las imágenes no tardaron en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comentaron la inesperada visita del actor.

Un encuentro que reaviva rumores

La aparición conjunta de Pedro Pascal y Rafael Olarra ocurre en medio de las especulaciones que desde hace semanas circulan en redes sociales y algunos medios de entretenimiento.

Ambos han sido vistos juntos en diferentes ciudades del mundo, incluyendo Nueva York y Los Ángeles, donde también fueron fotografiados compartiendo tiempo en público.

Estas apariciones han alimentado rumores sobre una posible relación sentimental entre Pedro Pascal y Rafael Olarra. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido públicamente la naturaleza de su vínculo.

La discreción ha sido una constante en la vida personal de Pedro Pascal, quien suele evitar hablar de temas privados durante entrevistas o eventos públicos.

El fenómeno Pedro Pascal

En los últimos años, Pedro Pascal se ha consolidado como uno de los actores más populares de la industria del entretenimiento. Su fama global creció especialmente tras protagonizar producciones como la serie The Last of Us y el exitoso proyecto de Lucasfilm para Disney, The Mandalorian.

Gracias a estos papeles, Pedro Pascal se ha convertido en una figura recurrente en tendencias de redes sociales, donde millones de seguidores reaccionan a cada una de sus apariciones públicas.

Pedro Pascal y Rafael Olarra Backgrid/The Grosby Group

Por ello, incluso un paseo aparentemente cotidiano termina convirtiéndose en noticia.

La relación especial de Pedro Pascal con la Ciudad de México

La visita al museo también confirma algo que el propio actor ha mencionado en repetidas ocasiones, su profunda afinidad con la CDMX.

Durante viajes promocionales y encuentros con la prensa, Pedro Pascal ha expresado en varias ocasiones el cariño que siente por la Ciudad de México.

En una de sus declaraciones más comentadas, el actor incluso afirmó que la capital mexicana es su ciudad favorita en el mundo, una frase que generó gran entusiasmo entre sus seguidores locales.

Pedro Pascal y Rafael Olarra Backgrid/The Grosby Group

Pascal ha señalado que disfruta especialmente el ambiente cultural de la ciudad, su gastronomía y la calidez de la gente. Además, ha reconocido que mantiene amistades cercanas en la CDMX, lo que hace que cada visita tenga un componente personal además de profesional.

Un paseo cultural que dio de qué hablar

Aunque la visita al Museo Nacional de Antropología pudo haber sido simplemente un momento de turismo cultural, la presencia de Pedro Pascal junto a Rafael Olarra bastó para convertir la escena en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Entre rumores, admiradores emocionados y visitantes sorprendidos, el recorrido terminó demostrando algo que ya es evidente: cada paso del actor chileno, incluso durante una tranquila visita a un museo, tiene el poder de generar conversación global.

