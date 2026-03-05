Guillermo del Toro quedó fascinado con la nueva sci-fi de Ryan Gosling: ¿cuándo llega a México?

Después de un par de años lejos de los estrenos en salas, Ryan Gosling prepara su regreso al cine tras The Fall Guy en la que dio vida a un doble de acción envuelto en una peligrosa conspiración.

Desde entonces, el actor canadiense ha concentrado su tiempo en nuevos proyectos, entre ellos una próxima producción del universo Star Wars. Sin embargo, esa no será la única incursión del intérprete en el terreno de la ciencia ficción.

El actor, nominado al Oscar por La La Land y también recordado por su participación en Barbie, vuelve a la pantalla grande bajo la dirección del dúo creativo Phil Lord y Christopher Miller. Ambos cineastas adaptaron la novela publicada en 2021 por Andy Weir para contar una historia ambientada en el espacio, donde el protagonista debe enfrentar una tarea decisiva: encontrar la manera de impedir que la Tierra —y toda forma de vida en ella— desaparezca.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo Especial

En la historia, Gosling da vida a Ryland Grace, un profesor especializado en ciencias que despierta de manera abrupta dentro de una nave espacial ubicada a años luz de la Tierra. Al principio no recuerda quién es ni cómo terminó en ese lugar, pero poco a poco su memoria comienza a regresar. A medida que reconstruye su pasado, comprende que está allí por una razón crucial: descubrir el origen de una misteriosa sustancia que amenaza con apagar el Sol y poner en peligro la supervivencia de toda la vida en el planeta.

Guillermo del Toro elogia “Proyecto Fin del Mundo”

Proyecto Fin del Mundo es una ambiciosa producción de ciencia ficción que reúne a un equipo creativo destacado dentro del género. La fotografía está a cargo de Greig Fraser, reconocido por su trabajo en películas como Dune, Rogue One y The Batman, mientras que el guion fue escrito por Drew Goddard, responsable de la adaptación de The Martian para Ridley Scott en 2015.

Con estos nombres detrás del proyecto, no sorprende que la película ya haya despertado entusiasmo en la industria. De hecho, el director mexicano Guillermo del Toro expresó públicamente su admiración por la cinta, asegurando que el resultado final le parece fascinante.

¿Cuándo llega a México?

Proyecto Fin del Mundo tiene previsto llegar a los cines el 20 de marzo de 2026, con Ryan Gosling al frente de esta ambiciosa historia de ciencia ficción dirigida por Phil Lord y Christopher Miller