¿Te gusta el regional mexicano? Estos artistas estarán en la Feria de San Isidro Metepec 2026
Con una cartelera llena de artistas populares y presentaciones durante más de dos semanas, la Feria de San Isidro Metepec 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados del año en el Estado de México.
¿Eres fan de la música regional mexicana? Entonces esta noticia te va a interesar, porque ya anunciaron a los artistas que se presentarán en la Feria de San Isidro Metepec 2026.
Si estabas esperando el cartel oficial, aquí te contamos qué artistas se presentarán, en qué fechas y todo lo que debes saber para no perderte este festival que cada año reúne a miles de fans en el Estado de México.
Podrás disfrutar de tus cantantes y agrupaciones favoritas en uno de los eventos más esperados de la región, así que ve preparando la agenda porque hay conciertos para todos los gustos.
Feria San Isidro Metepec 2026
Cada año, la Feria de San Isidro Metepec se caracteriza por reunir a grandes exponentes del regional mexicano, además de otros artistas populares que ponen el ambiente durante varias semanas.
Para la edición 2026 habrá dos sedes principales donde se presentarán los artistas:
El Teatro del Pueblo
El Palenque de Metepec
En ambos escenarios podrás disfrutar de conciertos, espectáculos y presentaciones en vivo que forman parte de esta tradicional celebración.
Feria San Isidro Metepec cartelera
Si estás pensando en asistir, debes saber que la feria se realizará del 1 al 17 de mayo, con presentaciones durante más de dos semanas para que elijas el día que más te guste.
Palenque Metepec 2026 cartelera
- 01 Mayo: Juntos jorge Medina & Josi Cuen
- 02 Mayo: Julion Alvarez
- 03 Mayo: Capibaras Tour - El Coyote & Chuy Lizárraga
- 07 Mayo: Carin León
- 08 Mayo: Herencia de Grandes
- 09 Mayo: Victor Mendivil
- 14 Mayo: Yuridia
- 16 Mayo: Grupo Firme
- 17 Mayo: Artista sorpresa
¿Quién va a estar en el teatro del pueblo Metepec?
El Teatro del Pueblo también contará con una amplia variedad de artistas y espectáculos para los asistentes.
- 01 Mayo: Banda Pequeños Musical
- 02 Mayo: Remmy Valenzuela
- 03 Mayo: Tributo Roblox
- 03 Mayo: Alameños de la Sierra
- 06 Mayo: Banda Maguey & y los Alegres de la Sierra
- 07 Mayo: Gerardo Díaz & Arkangel Musical de Tierra Caliente
- 08 Mayo: Hóroscopos de Durango
- 09 Mayo: Grupo Marca Registrada
- 10 Mayo: Mariana Seoane & La Sonora Dinamita
- 13 Mayo: Edgardo Nuñez & Raúl Hernández Jr.
- 14 Mayo: Cuisillos
- 15 Mayo: María José
- 16 Mayo: Mau & Ricky
- 17 Mayo: Tributo Guerreras del K-Pop
- 17 Mayo: Luis Ángel “El Flaco”
Venta de boletos palenque metepec 2026
Si quieres asistir al Palenque de Metepec 2026, la venta de boletos comenzará el viernes 6 de marzo.
- Los boletos se podrán comprar en línea a través de la página:
www.bolexpress.com.mx
También estarán disponibles de manera presencial en:
- Hotel Fiesta Inn Tollocan
Lunes a viernes: 10:00 a 18:00 horas
Sábados: 10:00 a 15:00 horas
Los precios van desde 600 hasta 5,600 pesos, dependiendo del artista, la zona y el día del concierto.
Si estás pensando en asistir, lo mejor es revisar las páginas oficiales del evento para conocer horarios, actividades y más, ya que incluso habrá un artista sorpresa.