¿Te gusta el regional mexicano? Estos artistas estarán en la Feria de San Isidro Metepec 2026

¿Eres fan de la música regional mexicana? Entonces esta noticia te va a interesar, porque ya anunciaron a los artistas que se presentarán en la Feria de San Isidro Metepec 2026.

Si estabas esperando el cartel oficial, aquí te contamos qué artistas se presentarán, en qué fechas y todo lo que debes saber para no perderte este festival que cada año reúne a miles de fans en el Estado de México.

Podrás disfrutar de tus cantantes y agrupaciones favoritas en uno de los eventos más esperados de la región, así que ve preparando la agenda porque hay conciertos para todos los gustos.

Feria San Isidro Metepec 2026

Cada año, la Feria de San Isidro Metepec se caracteriza por reunir a grandes exponentes del regional mexicano, además de otros artistas populares que ponen el ambiente durante varias semanas.

Para la edición 2026 habrá dos sedes principales donde se presentarán los artistas:

El Teatro del Pueblo

El Palenque de Metepec

En ambos escenarios podrás disfrutar de conciertos, espectáculos y presentaciones en vivo que forman parte de esta tradicional celebración.

Feria de San Isidro Metepec 2026: artistas confirmados, fechas, boletos Foto: @Feria San Isidro Metepec

Feria San Isidro Metepec cartelera

Si estás pensando en asistir, debes saber que la feria se realizará del 1 al 17 de mayo, con presentaciones durante más de dos semanas para que elijas el día que más te guste.

Palenque Metepec 2026 cartelera

01 Mayo: Juntos jorge Medina & Josi Cuen

03 Mayo: Capibaras Tour - El Coyote & Chuy Lizárraga

07 Mayo: Carin León

08 Mayo: Herencia de Grandes

09 Mayo: Victor Mendivil

14 Mayo: Yuridia

16 Mayo: Grupo Firme

17 Mayo: Artista sorpresa

¿Quién va a estar en el teatro del pueblo Metepec?

El Teatro del Pueblo también contará con una amplia variedad de artistas y espectáculos para los asistentes.

01 Mayo: Banda Pequeños Musical

03 Mayo: Tributo Roblox

03 Mayo: Alameños de la Sierra

06 Mayo: Banda Maguey & y los Alegres de la Sierra

07 Mayo: Gerardo Díaz & Arkangel Musical de Tierra Caliente

08 Mayo: Hóroscopos de Durango

09 Mayo: Grupo Marca Registrada

10 Mayo: Mariana Seoane & La Sonora Dinamita

13 Mayo: Edgardo Nuñez & Raúl Hernández Jr.

14 Mayo: Cuisillos

15 Mayo: María José

16 Mayo: Mau & Ricky

17 Mayo: Tributo Guerreras del K-Pop

17 Mayo: Luis Ángel “El Flaco”

Venta de boletos palenque metepec 2026

Si quieres asistir al Palenque de Metepec 2026, la venta de boletos comenzará el viernes 6 de marzo.

Los boletos se podrán comprar en línea a través de la página:

​www.bolexpress.com.mx

También estarán disponibles de manera presencial en:

Hotel Fiesta Inn Tollocan

​Lunes a viernes: 10:00 a 18:00 horas

​Sábados: 10:00 a 15:00 horas

Los precios van desde 600 hasta 5,600 pesos, dependiendo del artista, la zona y el día del concierto.

Si estás pensando en asistir, lo mejor es revisar las páginas oficiales del evento para conocer horarios, actividades y más, ya que incluso habrá un artista sorpresa.