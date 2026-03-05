'Robot salvaje' tendrá secuela

El estudio DreamWorks Animation confirmó el desarrollo de The Wild Robot Escapes, secuela de la película animada El Robot Salvaje, basada en la popular serie literaria del autor e ilustrador Peter Brown.

De acuerdo con información revelada por TheWrap, el proyecto estará dirigido por Troy Quane, conocido por codirigir la película animada nominada al Oscar Nimona. En la nueva producción, Quane asumirá el rol que ocupó en la primera entrega el cineasta y animador Chris Sanders; sin embargo, continuará involucrado en la secuela como responsable de la adaptación del guion.

Personajes de la película robot salvaje.

Un nuevo equipo creativo

El proyecto también contará con la participación de Heidi Jo Gilbert como codirectora. Gilbert trabajó previamente como directora de historia en la primera película, lo que marca su regreso al universo narrativo de la saga.

La primera entrega fue estrenada en 2024 y recibió una recepción positiva por parte de la crítica. El portal especializado io9 la incluyó entre las mejores películas del año.

La cinta adaptó el primer libro de la saga escrita por Peter Brown y siguió la historia de Roz, un robot que termina varado en una isla deshabitada y aprende a sobrevivir en la naturaleza, formando vínculos con los animales del lugar.

Robot Salvaje llega a Max en Mayo 2025. Foto: Instagram @robotsalvaje

¿De qué tratará la secuela de 'Robot Salvaje'?

La nueva película adaptará el segundo libro de la serie, en el que la protagonista es trasladada a un entorno completamente distinto.

En The Wild Robot Escapes, Roz es asignada a trabajar en una granja lechera. Allí convive con animales que inicialmente desconocen su verdadera naturaleza, hasta que el robot revela su identidad.

La trama se complica cuando la situación en la granja cambia de forma inesperada, lo que provoca que Brightbill —el ganso que Roz adoptó como hijo— regrese para ayudar a salvarla a ella y a otros animales.

El elenco original y el futuro de la franquicia

En la primera película, el personaje de Roz fue interpretado por la actriz Lupita Nyong'o. El elenco también incluyó a figuras como Pedro Pascal, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill y la actriz Catherine O'Hara. Hasta ahora no se ha confirmado qué miembros del reparto regresarán para la secuela.

El cambio de dirección no es inusual dentro de la trayectoria de Chris Sanders. El cineasta ha creado varias franquicias animadas para posteriormente ceder la dirección de sus continuaciones, como ocurrió con Lilo & Stitch, Cómo entrenar a tu dragón y The Croods.

Aunque DreamWorks aún no ha anuncia una fecha de estreno para The Wild Robot Escapes, el desarrollo del proyecto confirma la expansión cinematográfica de la saga basada en las novelas de Peter Brown.