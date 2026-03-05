Cazzu habla del polémico mensaje de Nodal y su 'tiradera' tras la canción 'Rosita'

Cazzu volvió a referirse públicamente a varios temas que han generado conversación en redes sociales durante las últimas semanas, especialmente los relacionados con su antigua relación con Christian Nodal. La cantante argentina habló sobre estas situaciones durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, realizada por la periodista Tanya Charry después de un concierto que ofreció en Argentina.

En la conversación, la artista también mencionó cómo ha vivido la exposición mediática que surgió tras su separación del cantante mexicano. Además, se refirió a las críticas que ha recibido, a la forma en que ha decidido contar su propia versión de los hechos y a la polémica generada por la canción “Rosita”, interpretada por Rauw Alejandro y Jhayco, cuya letra fue relacionada por el público con su historia personal.

cazzu

Durante la entrevista, la intérprete explicó que con el paso del tiempo entendió que sus palabras pueden tener impacto en muchas personas, por lo que trata de ser cuidadosa cuando habla de temas personales frente al público.

La cantante reconoció que la atención mediática que rodea su vida privada ha sido intensa, pero aseguró que intenta manejarla con prudencia. Sin embargo, también dejó claro que cuando considera necesario aclarar alguna situación, prefiere hacerlo directamente y sin rodeos.

cazzu

La polémica por la canción “Rosita”

Uno de los temas que se abordaron en la primera parte de la entrevista fue la controversia que surgió a raíz de la canción “Rosita”. En el tema aparece la frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que provocó que muchos usuarios en redes sociales relacionaran la letra con la historia de la cantante argentina.

La referencia generó distintas reacciones entre el público, ya que el cantante mexicano se casó con Ángela Aguilar poco tiempo después de anunciar su separación con Cazzu. Esa situación fue interpretada por muchos como un posible paralelismo con la frase incluida en la canción.

Captura de pantalla de Instagram (Foto: cazzuglobal)

Ante esto, la artista explicó que no le gustó que su historia personal fuera utilizada dentro de una canción, sobre todo por la forma en que el público terminó interpretando la letra. A pesar de ello, afirmó que no se arrepiente de haber expresado su molestia cuando el tema comenzó a viralizarse y ella publicó una “tiradera”.

“No, para nada. No. Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida”, señaló la cantante. “La paz que siento en este momento, como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa”, agregó.

Cazzu y su postura frente a las críticas

Durante la entrevista, la cantante, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, también habló sobre cómo enfrenta los comentarios y opiniones del público. Según explicó, entiende que no todas las personas estarán de acuerdo con lo que dice o hace, algo que considera normal dentro de una carrera artística tan expuesta.

cazzu

En ese sentido, dejó claro que no intenta agradar a todo el mundo ni proyectar una imagen perfecta.

“No quiero que todo el mundo me ame”, señaló. “Soy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame porque creo que no es real. Creo que la gente, a veces, no está de acuerdo. A veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees y eso está bien”, apuntó.

La reacción al mensaje de Nodal

Otro de los temas que surgieron durante la charla fue el mensaje que Christian Nodal publicó en su canal de difusión después de que Cazzu lanzara una tiradera musical. En ese texto, el cantante mencionó a su hija Inti y habló sobre la supuesta dificultad para verla.

Captura de pantalla de Instagram de nodal (Foto: nodal)

Sobre esta situación, la artista también expresó su postura y lanzó una crítica hacia ciertas actitudes dentro de la industria musical.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, arremetió.

PJG