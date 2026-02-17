Rüfüs Du Sol dará concierto en México: fechas y cuándo comprar boletos

Rüfüs Du Sol dio buenas noticias este martes a todos sus fans mexicanos, ya que dentro de unos meses el grupo de música electrónica estará de regreso en nuestro país para dar un concierto ante miles de fans que esperan verlos y bailar con su música.

A través de las redes sociales de Ocesa se confirmó la noticia y si tú quieres ir a ver a Rüfüs Du Sol en el próximo concierto que darán en México, aquí te contamos los detalles y cuándo podrás comprar tus boletos.

¿Cuándo y dónde se presentará Rüfüs Du Sol en México?

Rüfüs Du Sol llegarán a México este año y en esta ocasión la agrupación australiana ha anunciado un concierto en la Ciudad de México.

El show de Rüfüs Du Sol se realizará el próximo 4 de julio en el Estadio GNP.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Rüfüs Du Sol en México?

Si no te quieres perder el regreso de Rüfüs Du Sol a los escenarios en México, te contamos que la preventa de boletos para sus shows ocurrirá dentro de unos días.

La primera preventa será exclusiva para fans y ocurrirá el 24 de febrero a las 10:00 AM en Ticketmaster. Para poder tener acceso tendrás que registrarte en la siguiente página https://signup.ticketmaster.com.mx/rufusdusol.

La siguiente venta será la preventa Banamex a la cual podrán tener acceso aquellos que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de este banco. Anota la fecha porque podrás comprar tus boletos el 25 de febrero a las 2:00 PM en Ticketmaster.

Finalmente, la venta general, con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta se llevará a cabo el 26 de febrero a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se darán a conocer una vez que inicie la venta para fans, así que habrá que esperar para conocer los costos.

