Doja Cat en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

Doja Cat es una de las raperas más reconocidas y dentro de poco la famosa estará en México para ofrecer un concierto antes miles de fans que la han esperado por varios años.

Si eres fan de la rapera y acudirás al primer concierto que dará en México, aquí te contamos los detalles de su show.

Doja Cat

¿Cuándo se presentará Doja Cat en el Palacio de los Deportes?

La rapera dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El concierto será este 18 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Se espera que el show de Doja Cat dé inicio a las 8:00 PM.

Doja Cat Instagram

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Doja Cat Instagram

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Doja Cat en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Doja Cat cante en su concierto en la CDMX.

Doja Cat Instagram

Cards

Kiss Me More

Get Into It (Yuh)

Gorgeous

Take Me Dancing

Woman

Acts of Service

Agora Hills

Make It Up

All Mine

Ain’t Shit

Paint the Town Red

Silly! Fun!

Juicy

Need to Know

Streets

Wet Vagina

WYM Freestyle

Demons

Tia Tamera

AAAHH MEN!

I'm a Man

Boss Bitch

Stranger

One More Time

Say So

Jealous Type

PJG