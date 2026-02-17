“Feliz cumpleaños, viejo”: Alejandro Fernández dedica conmovedor mensaje a Vicente

El tiempo puede pasar, pero hay ausencias que se sienten todos los días. Este 17 de febrero, fecha en la que Vicente Fernández habría celebrado 86 años, Alejandro Fernández decidió abrir su corazón y rendirle homenaje con un mensaje que conmovió a millones.

A través de sus redes sociales, el intérprete de música regional mexicana publicó una serie de fotos junto a su padre.

No hay día que no te tenga presente. Que no agradezca el camino recorrido, el ejemplo que me diste y las lecciones que sigo aprendiendo de ti, escribió Alejandro, dejando claro que la figura de su padre continúa guiando su vida.

Un legado que nació en Huentitán

Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, Jalisco. Desde sus orígenes humildes, construyó una carrera que lo convirtió en uno de los máximos exponentes de la música ranchera y en un ícono cultural de México ante el mundo.

Canciones como “Volver, volver”, “El rey” y “Acá entre nos” marcaron generaciones y consolidaron su lugar en la historia de la música latina. Sin embargo, más allá del artista, para Alejandro fue simplemente el padre.

En 2026, Vicente Fernández estaría cumpliendo 86 años, una cifra que inevitablemente despierta nostalgia entre sus seguidores y, sobre todo, en su familia.

La despedida que estremeció a México

El 12 de diciembre de 2021, el país entero se paralizó con la noticia del fallecimiento del “Charro de Huentitán”. Vicente Fernández murió a los 81 años en Guadalajara, tras varios meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de una caída que le provocó una lesión cervical. Durante su estancia en el hospital enfrentó neumonía y otras afectaciones que deterioraron su estado de salud.

Su partida generó homenajes multitudinarios y un sinfín de muestras de cariño. En el rancho Los Tres Potrillos miles de personas acudieron para despedirlo entre mariachi y aplausos, tal como él lo habría querido.

Para Alejandro Fernández, la pérdida fue doble, fue se fue el ídolo, pero sobre todo el padre.

Padre e hijo: una relación forjada en la música

La relación entre Vicente y Alejandro estuvo marcada por la admiración, pero también por la exigencia. Desde joven, Alejandro fue impulsado por su padre a construir su propio camino, primero dentro del mariachi tradicional y luego explorando el pop latino.

Vicente no sólo fue su inspiración artística, sino su maestro más estricto. En diversas entrevistas, Alejandro ha reconocido que aprendió de él la disciplina, el respeto al público y la importancia de entregarlo todo en el escenario.

Ese vínculo quedó plasmado en múltiples presentaciones juntos, donde la complicidad era evidente. Padre e hijo compartieron duetos memorables y giras que celebraban el linaje musical de la dinastía Fernández.

Se te extraña, pero hoy se te celebra

El mensaje publicado por Alejandro no se centró únicamente en la tristeza. También fue una celebración de vida.

Se te extraña, pero sobre todo hoy se te celebra. Feliz cumpleaños, viejo. Te amo, escribió, acompañando sus palabras con un corazón blanco.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores, colegas y amigos que recordaron la grandeza de Vicente Fernández y enviaron mensajes de apoyo a Alejandro. La fecha se convirtió en tendencia, demostrando que el legado del cantante permanece intacto en la memoria colectiva.

Un legado que sigue vivo

Aunque Vicente Fernández ya no está físicamente, su música continúa sonando en fiestas, serenatas y escenarios internacionales. Y Alejandro Fernández, con cada concierto, mantiene viva la esencia de su padre.

Aniversario Luctuoso de Vicente Fernández.

El homenaje de este cumpleaños no fue sólo un gesto íntimo, sino un recordatorio de que las enseñanzas trascienden el tiempo. La disciplina, el amor por la música y el compromiso con el público son valores que siguen presentes en la carrera de “El Potrillo”.

