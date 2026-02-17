¡Miley Cyrus regresa como Hannah Montana!; ¿cuándo ver el especial por 20 aniversario de la serie?

Hannah Montana vuelve a la pantalla chica debido a su aniversario número 20, y esta vez lo hace con la participación de Miley Cyrus. La artista, quien alcanzó la fama mundial gracias a esta producción juvenil, se integrará al “Especial del 20 aniversario de Hannah Montana”, el cual se estrenará en la plataforma Disney+.

La noticia marca un momento importante tanto para la cantante como para los seguidores que crecieron viendo la serie en Disney Channel. A dos décadas de su debut en 2006, el programa sigue siendo un referente dentro del entretenimiento y una pieza clave en la carrera de Cyrus.

Miley Cyrus Instagram

Miley Cyrus habla sobre el impacto de la serie en su vida

En el anuncio oficial del especial, Miley Cyrus compartió un mensaje en el que deja claro el valor que tiene este proyecto en su trayectoria. La cantante expresó:

“Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, se lee en información comaprtida por Variety.

Hannah Montana Instagram

En el mismo mensaje también destacó el cariño que el público mantiene hacia la serie después de tantos años.

“El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que me siento muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”, señaló.

Fecha de estreno y detalles del especial de Hannah Montana

El especial se transmitirá el 24 de marzo a través de Disney+. De acuerdo con la información compartida, el programa será en un estudio y contará con una entrevista a Miley Cyrus, la cual será conducida por Alex Cooper.

Hannah Montana Instagram

Durante la emisión, la cantante recordará momentos destacados de la serie, se mostrarán imágenes que no habían sido vistas antes y se recrearán algunos de los sets más emblemáticos del programa.

Además, Disney adelantó que también habrá algunas notas familiares que volverán a la luz, lo que sugiere que el especial incluirá elementos que conecten directamente con la historia original de la producción.

Hannah Montana Especial

El legado de Hannah Montana en la televisión y la música

Cuando “Hannah Montana” se estrenó en 2006, rápidamente se convirtió en uno de los programas más populares de Disney Channel. La serie se mantuvo al aire durante cuatro temporadas y, en ese periodo, consiguió cuatro nominaciones al Emmy en la categoría de programa infantil destacado.

El impacto del proyecto no se limitó a la televisión. Los personajes y la marca se expandieron a una amplia variedad de productos y videojuegos, consolidando su presencia en el mercado juvenil de la época.

Hannah Montana Instagram

En el cine, Disney llevó la historia a la pantalla grande con dos producciones: la película del concierto “Hannah Montana & Miley Cyrus: Lo Mejor de Ambos Mundos” y la cinta “Hannah Montana: La Película”.

En el ámbito musical, las canciones que formaron parte de la serie lograron cifras importantes. Según los datos oficiales, el proyecto generó 14 álbumes de platino y 18 de oro, reflejando el alcance que tuvo más allá de la pantalla.

A 20 años de su lanzamiento, Hannah Montana sigue siendo un referente para quienes crecieron con la historia de una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop. El especial en Disney+ no solo celebra el pasado, sino que también reconoce el vínculo que se ha mantenido con el público a lo largo del tiempo.

PJG