Consuelo Duval y Giselle Kuri chocan por el “para siempre” en Bodas S.A.

La serie Bodas S.A. se estrenó el 13 de febrero en la plataforma ViX con una propuesta que combina comedia y drama para explorar el universo de la organización de bodas y los conflictos que surgen detrás de cada celebración.

La producción ofrece una mirada a las tensiones que aparecen cuando el ideal romántico del matrimonio se enfrenta a la realidad emocional, económica y profesional de quienes viven del negocio nupcial.

La historia se desarrolla dentro de una agencia especializada en planear enlaces matrimoniales, donde cada evento implica presión constante, decisiones estratégicas y manejo de crisis que van más allá de la logística.

El elenco está encabezado por Consuelo Duval y Giselle Kuri, madre e hija, quienes interpretan a dos mujeres con visiones opuestas sobre el amor, el compromiso y el verdadero significado del “para siempre”.

Bodas S.A. combina comedia y drama en 10 episodios disponibles en ViX.

¿De qué trata Bodas S.A.?

La trama gira en torno a una wedding planner que ha construido su carrera bajo la premisa de que todo debe ejecutarse con precisión absoluta, desde la decoración hasta el último detalle del protocolo. Para ella, el orden y la perfección son indispensables.

Sin embargo, la serie cuestiona qué ocurre cuando los sentimientos no pueden organizarse como una lista de pendientes ni ajustarse a un presupuesto. A través de los conflictos de sus protagonistas, la ficción muestra cómo las relaciones pueden verse afectadas por intereses económicos y por la presión de cumplir expectativas ajenas.

Silvia es un personaje enfocado en la eficiencia y la rentabilidad, cuya visión del matrimonio se aproxima más a un contrato que a una fantasía romántica. En contraste, Fanny representa una postura más emocional e impulsiva, convencida de que el amor puede sostenerse incluso cuando la realidad pone a prueba sus convicciones.

Giselle Kuri da vida a Fanny, quien defiende el amor por encima de cualquier cálculo.

Consuelo Duval y la imperfección en el amor

En entrevista con Excélsior, Consuelo Duval define a Silvia como “una business woman” que ha construido un imperio en el mundo de las bodas. Controla cada detalle, desde los cubiertos hasta las copas, y si algo se mueve de lugar, pierde la calma. Para ella, una wedding planner no da consejos: hace realidad sueños.

“Ha creado un imperio con eso y sabe para dónde se mueven las cosas.”

Durante la promoción del proyecto, Consuelo Duval compartió una reflexión personal que dialoga directamente con el eje temático de la serie.

“Todos los eventos de mi vida me tienen el permiso mío de ser imperfectos”, afirma. “Me casé tres veces. Entonces han sido memorables, pero perfectamente imperfectos.”

En contraste con su personaje, Consuelo nos reveló que en su experiencia amorosa la imperfección puede formar parte de su vida.

Consuelo Duval interpreta a Silvia, una wedding planner que prioriza la eficiencia y el negocio.

Giselle Kuri: el corazón romántico de Bodas S.A.

Giselle Kuri interpreta a Fanny en Bodas S.A., una mujer que cree en el amor y a diferencia de su madre Silvia , interpretada por Consuelo, que tiene visión más fría y empresarial dentro de la agencia de bodas, su personaje apuesta por las emociones y por la idea de que el “para siempre” todavía es posible.

Sobre su personaje, Giselle Kuri ha explicado que Fanny “cree en las dos, pero más en el amor”, dejando claro que su prioridad no es la facturación. Sin embargo, admite que su personaje puede ser más intensa en lo sentimental e incluso “muy tóxica”, razón por la que bromeó diciendo que no le confiaría su propia vida amorosa.

A lo largo de la serie, el personaje enfrenta conflictos que ponen a prueba sus convicciones. La presión de los clientes, los problemas económicos y las diferencias con sus colegas la obligan a cuestionarse si el amor puede sostenerse cuando la realidad se vuelve complicada.

Al hablar de las bodas, ambas coinciden en que la frase más repetida —y quizá la más cuestionada— es “Para siempre”. La serie juega con esa promesa y la pone a prueba en cada episodio, mostrando lo que ocurre cuando la realidad no encaja con el ideal romántico.

Sobre el rodaje, recuerdan que “la gritoniza estuvo padre” y que hubo verdadera catarsis en escena. Además, adelantan que el público “se va a divertir, se va a entretener, se va a picar, se va a enojar” y que la historia generará muchas emociones en su corazón.

La serie equilibra el humor y los problemas familiares, lo que facilita abordar conflictos sin perder el tono de la comedia actual. Bodas S.A. contará con 10 episodios y está disponible desde el 13 de febrero en ViX.