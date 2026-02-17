Así fue el impactante debut de la hija de ‘Canelo’ Álvarez en New York Fashion Week

La pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York fue testigo de un momento inesperado: el debut de Emily Cinnamon Álvarez, la hija mayor del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien a sus 18 años cerró el desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo.

Emily Álvarez debuta en Fashion Week

Emily fue la encargada de cerrar la presentación de la colección Morelia, una propuesta profundamente personal de Alonso Máximo que no se inspiró en tendencias ni temporadas, sino en la memoria emocional.

La joven de 18 años desfiló un vestido de gran volumen del diseñador mexicano Alonso Máximo. IG alonsomaximodesign

La línea nació como un homenaje a Morelia, la schnauzer que acompañó al diseñador durante una década y que, según sus palabras, representó lealtad, amor incondicional y presencia constante.

El vestido elegido para el gran final encapsulaba esa narrativa afectiva. Se trató de una pieza de gran volumen, con falda amplia, escote palabra de honor y mangas abullonadas que aportaban teatralidad.

La estructura recordaba la alta costura clásica, pero con una paleta cromática simbólica que narraba una historia: amarillo como chispa vital, oro como eternidad, fucsia como valentía, rojo como amor profundo, verde como crecimiento, negro como memoria y reverencia, naranja como transformación y blanco como pureza.

La pieza pertenecía a la colección Morelia, inspirada en la perrita del diseñador. IG alonsomaximodesign

¿Cómo fue la pasarela de Emily Álvarez en Fashion Week?

Más que modelar, Emily interpretó el vestido. Su caminar fue pausado y seguro, con una presencia que evocaba a las grandes figuras de pasarela. Cada paso parecía dialogar con la emoción de la colección, logrando que el cierre se sintiera solemne y poderoso.

Nacida en Guadalajara en 2005, Emily es amante de la equitación, ha competido en disciplinas ecuestres y en los últimos años ha comenzado a construir una presencia en redes y proyectos de modelaje.

El hecho de que un diseñador mexicano apostara por ella en un escenario global también refleja una tendencia creciente: la nueva generación de talentos latinoamericanos que busca proyectarse internacionalmente sin perder identidad cultural.

Emily caminó con seguridad y presencia escénica, consolidándose como una promesa emergente del modelaje mexicano. IG emilyc.alvarez

Emily Álvarez se pasea por las calles de Nueva York

Tras el desfile, Emily vivió su experiencia neoyorquina en clave turística. Recorrió la ciudad en pleno invierno, visitó la zona cero —el lugar donde se alzaban las Torres Gemelas antes de 2001— y caminó entre nieve por puntos icónicos como The Vessel.

También contempló la Estatua de la Libertad iluminada en la noche, disfrutando del skyline que convirtió su viaje en un recuerdo inolvidable.

Tras su debut, Emily disfrutó de Nueva York visitando sitios icónicos y celebrando su primer gran hito internacional en la moda. IG emilyc.alvarez

Cerrar un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York no es un detalle menor para una modelo en formación. Para Emily Álvarez, este momento simboliza el inicio de una etapa en la que la moda se perfila como parte de su identidad pública.

Si quieres saber más del estilo de vida de la hija del boxeador, no te pierdas el siguiente video.