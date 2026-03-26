Rosalía suspende concierto en Milán y alerta sobre su estado de salud

La cantante Rosalía encendió las alarmas entre sus fans tras verse obligada a cancelar su concierto en Milán tras sufrir una fuerte intoxicación alimentaria, una situación que dejó al descubierto no solo su vulnerabilidad física, sino también su profundo compromiso con su público.

Rosalía explica por qué detuvo su concierto en Milán

El incidente ocurrió en el Unipol Forum de Milán, donde la intérprete de La Fama apenas llevaba unos minutos sobre el escenario cuando comenzó a mostrar señales evidentes de malestar. Ante miles de asistentes, Rosalía decidió detener el espectáculo para explicar lo que estaba ocurriendo, en un gesto de honestidad que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo.

Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma”, confesó en inglés, visiblemente afectada.

La cantante confesó en vivo que sufría una intoxicación alimentaria. AFP

La cantante detalló que sufría una intoxicación alimentaria severa y que incluso había estado vomitando tras bambalinas mientras intentaba continuar con el show.

Rosalía abandona su concierto en Milán

A pesar de su estado, Rosalía hizo todo lo posible por seguir adelante. Su compromiso con el público la llevó a intentar continuar, aunque dejó claro que su cuerpo no estaba respondiendo.

Quiero dar el mejor concierto, pero me siento extremadamente mal”, expresó con la voz entrecortada.

A pesar del dolor, intentó continuar el espectáculo. Reuters

El momento más emotivo llegó cuando, tras varios intentos por mantenerse en pie, tuvo que rendirse ante el dolor. Con una mano en el abdomen y visiblemente debilitada, la artista se despidió entre lágrimas:

Lo siento muchísimo, os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”.

Antes de abandonar el escenario, incluso tuvo un gesto especial con sus seguidores italianos al interpretar un fragmento de Mio Cristo Piange Diamante, tema incluido en su más reciente producción.

¿Cuál es el estado de salud de Rosalía?

Horas después del incidente, Rosalía recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. Desde una camilla y con suero, compartió una imagen en la que se le veía más recuperada, acompañada de un mensaje optimista:

Me encuentro mejor, muchas gracias por todo el cariño y la comprensión de todos los que estabais allí”

Horas después, Rosalía tranquilizó a sus seguidores en redes. IG rosalia.vt

Sus palabras no solo calmaron la preocupación, sino que también reforzaron el vínculo cercano que mantiene con su audiencia. La reacción de sus fans, tanto en el recinto como en redes sociales, fue inmediata: mensajes de apoyo, comprensión y deseos de pronta recuperación inundaron internet.

Aunque no se han dado más detalles médicos, todo apunta a que el episodio fue momentáneo, aunque lo suficientemente fuerte como para obligarla a suspender el show.

La artista abandonó el escenario entre lágrimas y aplausos. IG rosalia.vt

¿Qué pasará con la gira de Rosalía?

El concierto en Milán formaba parte del “Lux Tour”, la ambiciosa gira internacional con la que Rosalía ha recorrido varias ciudades europeas desde su arranque en Francia. Este tour acompaña el lanzamiento de su álbum Lux, un proyecto que ha marcado una nueva etapa en su carrera.

El disco, aclamado por la crítica, destaca por su carácter experimental y espiritual, alejándose de sus raíces flamencas para explorar sonidos globales. Con canciones en 13 idiomas, el álbum confirma la versatilidad de la artista, quien recientemente también fue reconocida como mejor artista internacional en los Brit Awards.

La intérprete priorizó su salud ante la imposibilidad de seguir. IG rosalia.vt

Por ahora, la continuidad de la gira dependerá de su evolución médica. Rosalía tiene programadas varias fechas clave en España, incluyendo presentaciones en Madrid y Barcelona que agotaron entradas en tiempo récord.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos y esperanzados, confiando en que pronto volverá al escenario con la energía y fuerza que la han convertido en una de las figuras más influyentes de la música global.