¿Rituales satánicos? La teoría ‘demoníaca’ sobre Rosalía en sus conciertos

La cantante y empresaria española Rosalía está siendo foco de atención luego de un video que retomó su presentación de su LUX tour en Lyon, Francia, en donde aseguran que su show fue más un ritual satánico.

En el video que circula en redes sociales se observa a Rosalía interpretando la canción ‘Berghain’, vestida de negro y con unos largos cuernos en la cabeza, mientras que sus bailarines se encuentran a su alrededor, realizando algunos movimientos que algunos considerando como ‘extraños’.

Lo anterior, haciendo una referencia al famoso cuadro "El Aquelarre" del pintor español Francisco de Goya, una obra inquietante y oscura que forma parte de sus famosas Pinturas Negras, creadas entre 1819 y 1823.

En este cuadro, Goya representa una escena nocturna cargada de simbolismo y crítica social, en la que un grupo de brujas se reúne en torno a una figura central demoníaca, comúnmente interpretada como el diablo.

Cuadro "El Aquelarre". Especial

Rosalía en… ¿ritual satánico?

El video que se ha viralizado señala que Rosalía de ‘haber vendido su alma al diablo’.

Rosalía ocupa el centro como el macho cabrío de Goya, el Baphomet del Aquelarre. Todo converge en ella: un culto simbólico en vivo, fiel al esquema del Aquelarre satánico de Goya. Quieren normalizarlo y los jóvenes son las principales víctimas”, se lee en la publicación.

En el mismo video, usuarios muestran opiniones divididas, algunos señalan que nada tiene que ver y que solo es un show, mientras que otros dicen que muchos lo han hecho para triunfar.

Entre los comentarios se lee:

Hay cantantes super diabólicos, ¿pero ella? ¿Ella que sacó un álbum dedicado a Dios y su búsqueda y acercamiento a él?

Adoran a su dios lucifer. La realidad es que el mundo del espectáculo se vale de la ignorancia de una sociedad totalmente secularizada para engañar y arrastrar a una juventud sin norte y cegada.

Muchas lo han hecho para triunfar, pero luego les vendrá la factura.

Es impresionante en todo lo que consumimos por los diferentes sentidos, que debemos de cuidar, lo que comes, lo que escuchas, lo que te pones en la piel, bueno hasta lo que vemos.

Esa mujer emana una energía oscura, nunca me agrado, tiene algo que me produce rechazo.

Simbolismos oscuros

Rosalía en concierto. REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Cabe destacar que no es la primera vez que la cantante española es señalada por mostrar supuestos simbolismos oscuros durante sus conciertos.

Estas interpretaciones suelen surgir a partir de elementos visuales de sus shows, como la iluminación en tonos rojos, coreografías intensas, gestos teatrales o referencias estéticas que evocan lo ritual o lo místico. En realidad, estos recursos son comunes en el pop contemporáneo y forman parte de una propuesta artística pensada para generar impacto visual y emocional.

Gran parte de estas acusaciones provienen de teorías conspirativas que circulan en internet, donde se tiende a asociar ciertos símbolos o estilos con ideas esotéricas o incluso satánicas. En el caso de Rosalía, su uso de imágenes dramáticas, cruces estilizadas o escenografías minimalistas ha sido sacado de contexto por algunos usuarios, quienes interpretan estos elementos como mensajes ocultos. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que la artista promueva este tipo de contenidos; más bien, su trabajo se enmarca dentro de una exploración estética influenciada por el arte, la moda y la cultura popular.

Además, Rosalía ha explicado en diversas ocasiones que su música y sus presentaciones están inspiradas en tradiciones culturales, el flamenco, el arte conceptual y las emociones humanas. Álbumes como El Mal Querer, por ejemplo, utilizan narrativas simbólicas para contar historias complejas, lo que puede dar pie a múltiples interpretaciones.

*mvg*