"No estoy en paz": Rosalía reacciona a críticas por hablar de Picasso y el feminismo

La conversación sobre arte protagonizada por Rosalía y la escritora argentina Mariana Enriquez terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Durante el encuentro, la cantante habló sobre su forma de entender el arte y defendió que, en ciertos casos, es posible separar la obra del comportamiento personal de los artistas.

Para explicar su postura, puso como ejemplo al pintor español Pablo Picasso, una figura tan influyente en la historia del arte como polémica por aspectos de su vida personal.

En ese momento, Rosalía comentó que no le incomoda disfrutar del trabajo de un artista aunque su vida privada haya estado marcada por actitudes cuestionables. Incluso señaló que, sin haber convivido con alguien, es difícil juzgarlo completamente.

Sin embargo, sus palabras generaron críticas entre usuarios de redes sociales que consideraron que su postura minimizaba las acusaciones y testimonios sobre el comportamiento del artista con sus parejas.

Rosalía reconoce que se equivocó

Ante el debate que se generó, Rosalía decidió pronunciarse nuevamente a través de un video publicado en TikTok. En el clip, la cantante explica que llevaba varios días pensando en responder, aunque muchas personas cercanas le aconsejaron no hacerlo.

“Hace días que quería hacer este video porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso.

La artista fue directa al reconocer que su comentario no fue el más acertado. Según dijo, al revisar la información sobre el pintor comprendió que no tenía suficiente conocimiento sobre el tema.

La intérprete aseguró que pensaba que Pablo Picasso era un personaje “muy tremendo”, pero no estaba al tanto de testimonios específicos sobre maltrato y otras conductas denunciadas por algunas de sus parejas.

Por ello, aprovechó el video para disculparse públicamente si sus palabras fueron percibidas como una falta de sensibilidad hacia las mujeres que vivieron situaciones difíciles en su entorno.

Además, reflexionó sobre la importancia de informarse antes de hablar sobre ciertos temas, especialmente cuando se trata de asuntos delicados que involucran experiencias de violencia.

El debate sobre Picasso y su vida personal

La figura de Pablo Picasso ha sido objeto de numerosos debates en los últimos años. Aunque es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX, su vida privada ha sido analizada con una mirada crítica, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales.

Una de las voces más conocidas en este debate fue la de Françoise Gilot, pintora y pareja del artista durante una década. En entrevistas y publicaciones posteriores, Gilot describió al pintor como una persona compleja y, en ocasiones, cruel en sus relaciones personales.

Pablo Picasso

Diversos testimonios también han señalado la forma en que el pintor mantenía relaciones desequilibradas con varias de sus parejas, algunas de las cuales fueron musas y modelos para su obra.

Su postura frente al feminismo

Más allá de la controversia por el pintor español, Rosalía también abordó en su video las críticas que ha recibido en los últimos meses por su supuesta falta de posicionamiento público sobre el feminismo, especialmente tras el lanzamiento de su álbum LUX.

La cantante explicó que siente un profundo respeto por el movimiento feminista y que, en parte, su cautela al hablar del tema proviene precisamente de ese respeto.

Según dijo, teme definirse públicamente de cierta manera si considera que no puede representar adecuadamente lo que el movimiento significa para muchas mujeres.

Rosalía

Aun así, dejó claro que su forma de vivir y de crear música está profundamente influida por valores feministas.

Para ella, esa postura se refleja en su manera de escribir canciones, de presentarse sobre el escenario y de tomar decisiones dentro de su carrera artística.

En la parte final de su mensaje, Rosalía reflexionó sobre la manera en que se desarrollan las discusiones públicas en la actualidad.

La cantante señaló que el debate en redes suele ser muy polarizado y que, en muchas ocasiones, si una persona no expresa su posición de forma clara o contundente, se interpreta automáticamente que está en el bando contrario.

Por esa razón, explicó que decidió publicar el video para aclarar su postura y hablar directamente con sus seguidores.

AAAT*