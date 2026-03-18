La gira de Rosalía, Lux Tour, por fin inició y los fans de todo el mundo ya se preguntan cuáles son las canciones que interpretó la cantante, para así irse preparando cuando les toque su turno.

Y es que desde el arranque, quedó claro que no se trata de una gira convencional. El espectáculo combina música en vivo con elementos teatrales, coreografías de ballet y referencias a la ópera, creando una experiencia más cercana a una puesta escénica que a un concierto tradicional.

Así sería el setlist de Rosalía para su Lux Tour 2026 Reuters

Este es el posible setlist de Rosalía para el Lux Tour

Es bien sabido que los cantantes, cuando están de gira, suelen usar el mismo setlist para todas sus presentaciones, cambiando una que otra canción dependiendo del país donde se presenten. Por eso, muchos fans se preparan con meses de anticipación, con listas definidas, para asistir a los conciertos y disfrutar mejor la experiencia.

En el caso de Rosalía y su Lux Tour, además de presentar temas de su nueva etapa musical, también incluyó algunos de sus mayores éxitos, pero esta vez acompañados de versiones sinfónicas, algo que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, le da un valor agregado a sus presentaciones.

De acuerdo con las canciones que Rosalía interpretó en Lyon, Francia, este podría ser el setlist para el resto de su gira:

Sexo, violencia y llamas (intro)

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mío Cristo Piange Diamanti

Berghain

SAOKO

La Fama

La combi Versace

De Madrugá

Jeanne

El redentor

Can’t Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)

Confessional Engagement

La Perla

Sauvignon Blanc

La Yúgular

Dios Es un Stalker

Memória

Rumba del Perdón

CUUUUuuuuuute

La noche de anoche

Bizcochito

Despechá

Novia Robot

Fou ‘ranni

Magnolias (cierre)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la inclusión del cover “Can’t Take My Eyes Off You”, un clásico que añade un toque inesperado al repertorio y que se desconoce si se trata de una canción que irá cambiando con el paso de las fechas.

Así sería el setlist de Rosalía para su Lux Tour 2026 Reuters

¿Cuáles son las fechas para ver a Rosalía en México?

Como parte de su gira mundial, Rosalía incluyó varias presentaciones en México, las cuales quedaron en las siguientes fechas:

Guadalajara

12 de agosto de 2026 – Arena VFG

15 de agosto de 2026 – Arena VFG

Monterrey

19 de agosto de 2026 – Arena Monterrey

Ciudad de México

22 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes

24 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes

26 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes

28 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes

29 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes

Los precios oscilaron entre 967 y 4,500 pesos mexicanos, dependiendo de la zona seleccionada.