Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan... a la pantalla con nueva película

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a más de uno después de anunciar que participarán juntos en la película Hasta el Fin del Mundo. La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores de la expareja, ya que este proyecto marca un nuevo encuentro profesional varios años después de su separación.

El anuncio fue compartido en redes sociales y rápidamente generó comentarios entre quienes siguieron de cerca la historia de ambos actores. Desde su divorcio en 2020, los dos han mantenido una relación enfocada en la crianza de su hija Kailani, evitando polémicas públicas y mostrando una convivencia cordial pese al fin de su matrimonio.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anuncian película juntos

A través de su cuenta oficial, Aislinn Derbez compartió un mensaje en el que habló sobre la película y los cambios personales y emocionales que pueden acompañar ciertos proyectos a lo largo del tiempo.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, escribió Aislinn Derbez.

En el mismo mensaje, la actriz explicó que la historia aborda relaciones humanas que cambian con los años y que no siempre pueden definirse bajo conceptos tradicionales.

Además de presentar el proyecto, la actriz agradeció al director Emiliano Castro Vizcarra y a las compañías productoras que participaron en la realización de la película.

¿Cuándo se estrena Hasta el Fin del Mundo?

De acuerdo con la información compartida por la actriz, Hasta el Fin del Mundo llegará exclusivamente a las salas de cine el próximo 23 de julio.

La historia de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó en 2014 cuando coincidieron durante el rodaje de la película A la mala. Tiempo después decidieron casarse en 2016 y en 2018 nació su hija Kailani.

aislinn derbez mauricio ochmann

Aunque su separación fue anunciada en 2020, ambos han mostrado una relación estable como padres, manteniendo comunicación constante y evitando conflictos públicos. Esa dinámica ha permitido que continúen cercanos pese a haber tomado caminos distintos en su vida personal.

PJG