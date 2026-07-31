El denim está de vuelta: Romeo Beckham protagoniza la nueva colección de Tommy Hilfiger

La mezclilla vuelve a reclamar su lugar como el básico imprescindible del armario, y lo hace con un rostro que representa a la nueva generación. Romeo Beckham fue elegido como protagonista de la nueva campaña de Tommy Hilfiger.

Romeo Beckham protagoniza la campaña Always Denim

A sus 23 años, el segundo hijo de David Beckham y Victoria Beckham continúa consolidándose como uno de los nombres más prometedores de la industria fashion al ser la imagen principal de la colección Always Denim para la temporada Otoño 2026.

El hijo de David y Victoria Beckham apuesta por looks inspirados en el estilo Classic American Cool. IG

En esta ocasión lidera una campaña fotografiada en algunos de los escenarios más emblemáticos de Nueva York, acompañado por la modelo neerlandesa Yasmin Wijnaldum y un grupo de jóvenes talentos que representan la nueva visión del denominado Classic American Cool, la estética que ha definido a la firma durante más de cuatro décadas.

El escenario principal fue el exclusivo The Mark Hotel, uno de los lugares favoritos del mundo de la moda en Manhattan. Entre terrazas con vistas a la ciudad, paseos por las calles neoyorquinas y encuentros casuales entre amigos, la campaña transmite una sensación de libertad y autenticidad donde el denim se convierte en el auténtico protagonista.

Yasmin Wijnaldum acompaña a Romeo Beckham en una campaña fotografiada en las calles de Nueva York. IG

Romeo Beckham habla de su colaboración con Tommy Hilfiger

Para Romeo Beckham, los jeans son mucho más que una prenda básica. El modelo explicó que una de las mayores virtudes del denim es su capacidad para adaptarse a cualquier estilo y personalidad.

No existe una forma correcta o incorrecta de llevar mezclilla", señaló el joven modelo.

Según explicó, un mismo pantalón puede transformarse completamente dependiendo de cómo se combine: un día con una chaqueta de cuero para un look más rockero y al siguiente con una sencilla camiseta blanca para una imagen minimalista.

Tommy Hilfiger reinventa sus clásicos con siluetas noventeras, lavados actuales y un aire relajado. IG

También considera que el estilo universitario estadounidense, el vintage o incluso la moda de inspiración noventera son excelentes fuentes de inspiración para reinventar este clásico.

Esa idea es precisamente el eje central de Always Denim: demostrar que una prenda atemporal puede evolucionar con cada generación sin perder su esencia.

Así es la colección Otoño 2026 con la que Tommy Hilfiger reinventa el denim

La colección Otoño 2026 apuesta por una amplia variedad de siluetas, cortes y lavados que responden a las tendencias actuales sin abandonar el ADN de la marca.

Entre las propuestas masculinas destaca el modelo Theo, un pantalón de pierna amplia inspirado en la estética de los años noventa que Romeo luce junto a un suéter de punto trenzado, logrando un equilibrio entre comodidad y sofisticación.

La colección celebra el regreso del denim como el gran protagonista del armario contemporáneo. IG

Otra de las piezas protagonistas es el modelo Dover, un jean recto de inspiración clásica que la firma combina con camisa fajada para demostrar que la mezclilla también puede funcionar en estilismos más elegantes y pulidos.

La propuesta femenina, por su parte, está encabezada por Yasmin Wijnaldum, quien presenta modelos como Sarah, de cintura alta y líneas limpias, y Daisy, una versión de tiro bajo con silueta relajada que recupera una de las tendencias más populares de los últimos años.

¿Por qué Tommy Hilfiger eligió a Romeo Beckham?

La elección de Romeo Beckham confirma el crecimiento que ha tenido dentro de la industria de la moda. Tras incorporarse hace algunos años a la agencia IMG Models —responsable de representar a figuras como Gigi Hadid, Bella Hadid, Kate Moss y Hailey Bieber—, el británico ha protagonizado campañas para firmas de lujo como Saint Laurent y Balenciaga, además de desfilar para Versace durante la Semana de la Moda de Milán.

La campaña conecta la esencia de la firma con una nueva generación de amantes de la moda. IG

A esta trayectoria suma recientemente su debut como actor en la película Forty Love, ampliando una carrera que cada vez combina con mayor naturalidad moda, entretenimiento y cultura pop.

Para Tommy Hilfiger, el denim siempre ha sido una declaración de individualidad. El diseñador recordó que, cuando era adolescente, viajaba hasta Nueva York para comprar jeans, personalizarlos y venderlos posteriormente, experiencia que terminó convirtiéndose en una de las bases de su marca.

Con el paso de las décadas, la mezclilla ha acompañado movimientos musicales, cambios culturales y nuevas formas de expresión, manteniéndose vigente gracias a su capacidad para reinventarse constantemente.

La campaña Always Denim busca precisamente conectar ese legado con las nuevas generaciones, utilizando a Romeo Beckham como el rostro de una juventud que entiende la moda desde la autenticidad y la libertad de expresión.