¿Todo bien? Galilea Montijo preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada por intenso dolor

Galilea Montijo sorprendió al contar que recientemente tuvo que ser atendida en un hospital debido a un problema de salud que, según relató, la hizo pasar uno de los peores sustos de los últimos tiempos. La conductora explicó que el dolor fue tan intenso que, por un momento, pensó que podía estar sufriendo un infarto.

En una entrevista para Las Estrellas, la presentadora reconoció que suele mantener en privado este tipo de situaciones y que no acostumbra compartir cada vez que se enferma. Sin embargo, en esta ocasión decidió hablar sobre lo ocurrido ante las preguntas que han surgido sobre su estado físico.

Te digo algo y te lo confieso, sí me enfermo. Lo que pasa es que no lo comparto, explicó Galilea Montijo al hablar sobre su salud.

La conductora detalló que el episodio estuvo relacionado con una fuerte gastritis, un padecimiento que, aseguró, nunca antes le había provocado un dolor de esa magnitud. La situación llegó de manera inesperada y rápidamente se convirtió en una emergencia que terminó con ella en el hospital.

"Pensé que me estaba dando incluso un infarto", puntualizó la conductora

Galilea Montijo recordó que el dolor apareció sin previo aviso y que alcanzó una intensidad que prácticamente la dejó sin poder reaccionar. De acuerdo con su relato, la molestia llegó "al diez" y hasta estuvo cerca de desmayarse.

Esta vez me dio al diez. No me advirtió la gastritis y casi me desmayo del dolor que tenía. Yo pensé que me estaba dando incluso un infarto. Ay, ni lo mande Dios, contó.

Aunque el momento fue angustiante, la conductora aseguró que actualmente se encuentra más tranquila y continúa con sus actividades profesionales. También mencionó que algunas técnicas de respiración le han ayudado a enfrentar el ritmo de trabajo que mantiene.

La revelación ocurre en medio de una serie de comentarios que han circulado en redes sociales sobre la apariencia de Galilea Montijo. Después de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, algunos usuarios comenzaron a señalar cambios en su rostro y surgieron distintas especulaciones sobre lo que podría haber ocurrido.

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su rostro

Ante los comentarios, la conductora ya había reaccionado en el programa Hoy, donde dejó claro que muchas de las opiniones que se hacen sobre su apariencia parten de información incompleta.

Montijo incluso adelantó que prepara un pódcast junto a su doctora, en el que explicará con mayor detalle qué fue lo que sucedió y responderá a las versiones que han circulado en internet.

Voy a hacer un podcast, con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió, anunció.

La presentadora también cuestionó que algunas personas hayan llegado a especular con la posibilidad de que tuviera una parálisis facial o que todo fuera consecuencia de algún procedimiento estético.

Me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron, comentó, antes de insistir en que su situación es más compleja de lo que algunos usuarios creen y que no debería juzgarse sin conocer toda la historia.

Galilea Montijo, conductora. Especial

La conductora pide más empatía

Galilea también aprovechó el momento para hablar sobre la presión que existe alrededor de la imagen de las mujeres y la manera en que las redes sociales pueden convertirse en un espacio de críticas constantes.

Somos rudísimas con nosotras mismas, señaló al reflexionar sobre los comentarios que recibe. Además, cuestionó la falta de empatía y preguntó dónde queda el mensaje de evitar hablar de los cuerpos de otras personas.

Sus declaraciones también estuvieron dirigidas a algunos especialistas que han opinado públicamente sobre su apariencia. La conductora cuestionó la ética de quienes realizan este tipo de comentarios y advirtió que, si un cirujano habla de sus pacientes de esa manera, probablemente también podría hacerlo con otras personas.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

Más allá de las especulaciones, Montijo aseguró que su prioridad es mantenerse saludable. Como madre, explicó que lo que más le importa es estar bien para poder acompañar a su hijo y verlo crecer.

Por ahora, Galilea Montijo continuará al frente de La Casa de los Famosos México 2026 y se espera que próximamente comparta más detalles sobre su estado de salud y las razones detrás de los cambios que han llamado la atención de sus seguidores.