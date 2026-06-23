¿De qué trata 'Forty Love', la película de romance gay con la que debutará Romeo Beckham?

Romeo Beckham está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Después de probar suerte en el futbol profesional y consolidarse como modelo para importantes firmas de lujo, el segundo hijo de David y Victoria Beckham dará el salto a la actuación con Forty Love, una película romántica de temática LGBTQ+ que ya está generando expectativa.

¿De qué trata Forty Love, la película donde saldrá Romeo Beckham?

La noticia fue revelada junto con las primeras imágenes oficiales del proyecto, que marcará el debut cinematográfico de Romeo de 23 años en una historia ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional. La cinta está dirigida por Pierre-Ange Carlotti, reconocido fotógrafo de moda que debuta como realizador cinematográfico.

El hijo de David y Victoria Beckham protagoniza una historia de amor LGBTQ+ ambientada en el tenis profesional. Cortesía STUDIOCANAL – MANNA STUDIOS

En la producción, Romeo comparte créditos con el actor francés Paul Kircher, una de las jóvenes promesas del cine europeo, además de Guillaume Canet, Benjamin Voisin y una participación especial de la legendaria actriz Catherine Deneuve.

Los productores describen Forty Love como una historia romántica, emotiva y sensual que explora temas como la identidad, las presiones del alto rendimiento y la complejidad de los sentimientos humanos. Más allá del deporte, la película busca retratar el momento en que una persona joven se enfrenta a decisiones que pueden cambiar su vida para siempre.

¿Cuál será el personaje de Romeo Beckham?

La trama gira en torno a Sacha Gallo, una joven estrella del tenis que entrena intensamente junto a su padre con la esperanza de conquistar uno de los torneos más importantes de París. Acostumbrado a medir su vida en victorias, disciplina y sacrificio, el protagonista parece tener todo bajo control hasta que aparece un nuevo rival en la cancha.

Romeo interpreta al personaje que desencadena el conflicto romántico del protagonista. IG

Ese personaje será interpretado por Romeo Beckham y, según adelanta la sinopsis oficial, no solo pondrá a prueba las habilidades deportivas de Sacha, sino también sus emociones más profundas.

Por primera vez se enfrenta a un adversario completamente diferente: el amor", señala la descripción de la película.

Lo que comienza como una rivalidad deportiva se transforma en una historia de autodescubrimiento, deseo y crecimiento personal que desafiará todas las certezas del protagonista.

¿Cuál es la trayectoria de Romeo Beckham?

Curiosamente, Romeo no es ajeno al universo en el que se desarrolla la historia. Durante varios años intentó seguir los pasos de su padre en el futbol, formando parte de academias juveniles y jugando para equipos vinculados al Inter Miami y al Brentford.

La experiencia deportiva de Romeo podría aportar autenticidad a su personaje dentro de la historia. IG

Sin embargo, también tuvo una estrecha relación con el tenis, disciplina que practicó de forma intensa durante su adolescencia e incluso entrenó junto al campeón británico Andy Murray.

Esa experiencia deportiva podría resultar clave para aportar autenticidad a su personaje, especialmente en una producción donde el tenis es uno de los elementos centrales de la narrativa.

Tras abandonar definitivamente su carrera futbolística en 2024, Romeo enfocó sus esfuerzos en la moda, convirtiéndose en imagen de prestigiosas marcas como Yves Saint Laurent, Balenciaga y Puma. Ahora, el cine aparece como una nueva oportunidad para ampliar su perfil profesional.

Forty Love representa un importante paso en la evolución profesional del integrante del clan Beckham. IG

El proyecto también representa una evolución natural dentro de una familia acostumbrada a los reflectores. Mientras Victoria Beckham tuvo una exitosa carrera musical con las Spice Girls y participó en producciones cinematográficas.

Por su parte, David Beckham ha realizado apariciones en diversas series y películas. Incluso Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, ha desarrollado una sólida carrera como actriz en Hollywood.

Con Forty Love, Romeo busca abrirse camino en una industria diferente, apostando por una historia contemporánea que se suma a la creciente lista de producciones que abordan historias LGBTQ+ desde una perspectiva sensible y moderna.