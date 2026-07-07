Robert Pattinson confiesa que descuidó filmación de Batman por culpa del México vs. Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo fue seguido por millones de aficionados. También captó la atención de Robert Pattinson, quien habló sobre el encuentro durante la alfombra azul del estreno mundial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan.

El actor británico fue cuestionado por la victoria de su selección y no ocultó su entusiasmo. Incluso confesó que el partido coincidió con una jornada de grabación de The Batman, por lo que terminó más pendiente del resultado que de una de las escenas que estaba filmando.

Robert Pattinson celebró el triunfo de Inglaterra

Durante su paso por la alfombra azul en Londres, Pattinson respondió a una pregunta sobre el encuentro que Inglaterra ganó por 3-2 frente a la Selección Mexicana.

El actor aseguró que disfrutó el partido, aunque reconoció que no pudo verlo completo debido a sus compromisos de trabajo.

"Qué juego tan increíble. No pude verlo entero, tuve que esperar. Estuve rodando Batman esta mañana, así que probablemente lo hice fatal en una de las escenas".

Con esa respuesta, el protagonista de The Batman dejó ver que siguió de cerca el desempeño de la selección inglesa incluso mientras cumplía con la filmación de la nueva entrega del superhéroe de DC.

Robert Pattinson habló sobre la victoria de Inglaterra ante México durante el estreno mundial de La Odisea en Londres. Reuters

El comentario llegó durante el estreno de La Odisea

Las declaraciones de Robert Pattinson ocurrieron durante la presentación mundial de La Odisea, la nueva producción dirigida por Christopher Nolan.

En esta adaptación inspirada en la obra clásica de Homero, el actor interpreta a Antínoo, uno de los principales antagonistas de la historia. El personaje conspira para eliminar a Telémaco, hijo de Odiseo, con el objetivo de quedarse con el reino y casarse con Penélope.

La película marca una nueva colaboración entre Pattinson y Nolan, después de que ambos trabajaran juntos en Tenet, estrenada en 2020.

Robert Pattinson en la alfombra azul del estreno de La Odisea, donde reaccionó al partido entre México e Inglaterra. AFP

Robert Pattinson continúa entre Batman y Christopher Nolan

Mientras promociona La Odisea, Robert Pattinson también continúa con las grabaciones de la siguiente película de Batman, uno de los proyectos más esperados de DC.

El propio actor dejó entrever que el partido entre México e Inglaterra coincidió con una jornada de rodaje, por lo que tuvo que seguir el resultado entre pausas de trabajo.

Su comentario se suma al de otras figuras británicas que reaccionaron al encuentro durante las últimas horas. Días antes, Louis Tomlinson y Liam Gallagher también hablaron sobre el desempeño de Inglaterra, aunque sus publicaciones generaron opiniones divididas entre aficionados mexicanos.

Tras perder la voz al finalizar el encuentro, Harry Kane reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo de la afición inglesa y reconocer la exigencia que representó enfrentar a la Selección Mexicana. Miguel Ponton

Así fue el partido entre México e Inglaterra

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final.

El encuentro se disputó el domingo en el Estadio Ciudad de México y comenzó con una hora de retraso debido a las condiciones meteorológicas.

México inició el partido con mayor posesión y generó las primeras oportunidades de peligro. Incluso, Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza que fue detenido por el portero Jordan Pickford.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro cambió antes del descanso.

Jude Bellingham anotó dos goles en un lapso de apenas dos minutos. El primero llegó tras una asistencia de Bukayo Saka, mientras que el segundo nació de una jugada iniciada por Harry Kane.

En la segunda mitad, Kane amplió la ventaja desde el punto penal.

México reaccionó con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también desde los once pasos, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación.

Con ese resultado, Inglaterra avanzó a los cuartos de final del torneo.