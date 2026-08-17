Antes de ser una estrella, Robert De Niro era “Bobby Milk”: la razón detrás de su insólito apodo

Mucho antes de convertirse en uno de los mafiosos más reconocibles del cine, Robert De Niro pasó parte de su adolescencia rodeado por una pandilla de Nueva York.

Aquellos años incluso le dejaron un apodo que resulta difícil relacionar con los personajes que interpretaría décadas después.

El actor nació en Nueva York el 17 de agosto de 1943 y creció principalmente en Greenwich Village y Little Italy. Sus padres, los artistas Robert De Niro Sr. y Virginia Admiral, se separaron cuando él era pequeño.

¿Por qué Robert De Niro era conocido como Bobby Milk?

Durante su juventud, De Niro comenzó a relacionarse con un grupo de chicos que se reunía alrededor de Kenmare Street, en el Lower East Side de Manhattan.

Fue entonces cuando recibió el apodo de Bobby Milk, aunque la explicación detrás del nombre no tiene nada que ver con alguna actividad delictiva ni con un personaje que intentara interpretar.

En una entrevista con Vanity Fair, el propio actor explicó que sus amigos comenzaron a llamarlo de esa forma debido a su apariencia.

De Niro se describió como “pálido y extraño como la leche”, característica que terminó convirtiéndose en su sobrenombre.

El grupo formaba parte de las pandillas juveniles que existían en algunos barrios de Manhattan durante aquellos años. Sin embargo, la relación del futuro actor con ellos no convierte a De Niro en un antiguo integrante de la mafia.

De hecho, su paso por este ambiente ocurrió mucho antes de que comenzara a construir una carrera interpretando precisamente a criminales y hombres relacionados con el crimen organizado.

La coincidencia resulta llamativa por los personajes que llegarían después. Años más tarde, aquel adolescente apodado Bobby Milk terminaría convirtiéndose en una de las figuras más asociadas al cine de gánsteres estadounidense.

Robert De Niro fue conocido como Bobby Milk durante su juventud. IG robert.a.de.niro

Robert De Niro creció entre Greenwich Village y Little Italy

La infancia del actor estuvo estrechamente relacionada con Nueva York. De Niro creció con su madre en Manhattan, aunque mantuvo contacto con su padre después de la separación de sus padres.

Su padre solía llevarlo al cine, una actividad que formó parte de sus primeros acercamientos al mundo de las películas. Su madre también tuvo un papel indirecto en el comienzo de su formación artística.

Virginia Admiral trabajó como correctora y mecanógrafa para un taller de actuación, situación que permitió que su hijo pudiera tomar clases de interpretación sin costo cuando todavía era joven.

De Niro dejó la escuela a los 16 años y comenzó a tomarse la actuación con mayor seriedad. Posteriormente estudió con Stella Adler y también pasó por el Actors Studio, relacionado con el método de interpretación que marcaría buena parte de su carrera.

Sus primeros pasos profesionales, sin embargo, estuvieron lejos del reconocimiento que alcanzaría posteriormente.

Bobby Milk fue el curioso apodo juvenil de Robert De Niro. IG robert.a.de.niro

De Bobby Milk a trabajar con Martin Scorsese

Uno de sus primeros trabajos cinematográficos fue The Wedding Party, dirigida por Brian De Palma. La película fue rodada durante la década de 1960, aunque no llegó a estrenarse comercialmente hasta 1969.

Su carrera comenzó a cambiar durante los años 70. Después de participar en Bang the Drum Slowly, apareció en Mean Streets, película de 1973 que inició una de las colaboraciones más importantes de su trayectoria.

El director era Martin Scorsese. De Niro interpretó a Johnny Boy, un joven problemático relacionado con el ambiente criminal de Little Italy. La película abrió una asociación entre actor y director que continuaría durante décadas.

Poco después llegó uno de los papeles que terminó de impulsar su carrera. En 1974 interpretó al joven Vito Corleone en El Padrino II, dirigida por Francis Ford Coppola.

Su actuación le dio el Oscar como Mejor Actor de Reparto y lo acercó definitivamente a un género con el que terminaría relacionado durante buena parte de su filmografía.

Robert De Niro creció entre Greenwich Village y Little Italy. IG robert.a.de.niro

Robert De Niro nunca fue un mafioso en la vida real

Su cercanía juvenil con una pandilla ha generado una curiosidad inevitable debido a las películas que realizó después, pero Robert De Niro no fue un mafioso.

La asociación procede principalmente de sus personajes y de la frecuencia con la que interpretó a hombres vinculados con organizaciones criminales.

Después de Vito Corleone llegaron personajes como Jimmy Conway en Goodfellas y Sam Rothstein en Casino, ambas películas dirigidas por Scorsese.

En 2019 volvió al género con The Irishman, donde interpretó a Frank Sheeran, un camionero convertido en sicario que aseguró haber trabajado para la familia criminal Bufalino.

Incluso cuando decidió colocarse detrás de la cámara para dirigir su primer largometraje, De Niro regresó al mismo ambiente.

En 1993 dirigió A Bronx Tale, película ambientada en el Bronx de los años 60 sobre un adolescente dividido entre la influencia de su padre y la de un jefe criminal de su barrio.