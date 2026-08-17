¡Rania de Jordania no pudo contener la emoción! El inesperado anuncio sobre su familia que sorprendió a todos

La familia real de Jordania está de celebración por partida doble. La princesa Iman, hija del rey Abdullah II y la reina Rania, se convirtió nuevamente en madre, pero esta vez la noticia llegó con una inesperada sorpresa: dio la bienvenida a gemelas junto a su esposo, Jameel Alexander Thermiotis.

Revelan el nacimiento de las nietas de Rania de Jordania

El nacimiento ocurrió el pasado 14 de agosto y fue confirmado por la Corte Hachemita, que informó que la pareja había sido "bendecida" con dos niñas.

La familia real jordana creció inesperadamente con la llegada de las gemelas de la princesa Iman. IG queenrania

La reina, especialmente cercana a sus hijos y nietos, había compartido apenas unas semanas antes la noticia del embarazo de Iman, aunque en ese momento nadie sabía que venían dos bebés en camino.

Asi fue el anuncio del embarazo de la princesa Iman

Fue el 9 de julio cuando Rania de Jordania anunció públicamente que su hija estaba esperando un segundo bebé. Lo hizo mediante una entrañable fotografía familiar en la que Jameel aparecía junto a la pequeña Amina, quien acariciaba el vientre de su madre.

La princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis dieron la bienvenida a sus gemelas el 14 de agosto de 2026. IG queenrania

Una nueva felicidad viene en camino", escribió entonces la reina, celebrando que Amina pronto se convertiría en hermana mayor y bromeando cariñosamente con el crecimiento del llamado "club de los nietos".

Sin embargo, el detalle de que se trataba de un embarazo gemelar permaneció en absoluta discreción hasta el nacimiento.

¿Cómo se llaman las gemelas de la princesa Iman?

La llegada de las niñas convirtió así un anuncio ya esperado en una auténtica sorpresa para los seguidores de la familia hachemita.

Talia y Rania son las nuevas integrantes de la familia real jordana y ya tienen una hermana mayor, Amina. IG queenrania

Horas después de que la Corte comunicara el nacimiento, Rania volvió a compartir su felicidad y reveló los nombres de sus nuevas nietas: Talia y Rania.

La elección de este último nombre tiene un significado especialmente emotivo, pues rinde homenaje a la propia reina.

El nombre Rania tiene raíces árabes y se asocia con conceptos como "la que mira" o "la que contempla", mientras que Talia suele relacionarse con la expresión "rocío de Dios".

¿Quién es la princesa Iman?

Nacida el 27 de septiembre de 1996, Iman es la segunda de los cuatro hijos de Abdullah II y Rania. Es hermana del príncipe heredero Hussein, la princesa Salma y el príncipe Hashem.

La princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis dieron la bienvenida a sus gemelas el 14 de agosto de 2026. IG queenrania

La princesa recibió su educación en Jordania y posteriormente continuó sus estudios en Estados Unidos. Pasó por Georgetown University, en Washington, y más tarde estudió en Parsons School of Design, en Nueva York.

Además de ser reconocida por su elegancia y por el enorme parecido físico con su madre, Iman ha mantenido un perfil relativamente discreto dentro de la familia real.

En marzo de 2023 contrajo matrimonio con Jameel Alexander Thermiotis en una ceremonia celebrada en Beit Al Urdun, residencia de los reyes en Amán.

El nacimiento de las pequeñas sorprendió a los seguidores de la monarquía jordana, pues el embarazo gemelar se mantuvo en secreto. IG queenrania

El empresario, nacido en Caracas y de ascendencia griega, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el sector financiero y de capital de riesgo en Estados Unidos.

Dos años después de su boda llegó Amina, la primera hija de la pareja. Ahora, con el nacimiento de Talia y Rania, la familia comienza una nueva etapa.

¿Cuántos nietos tiene Rania de Jordania?

Las nuevas integrantes se suman a la princesa Iman bint Hussein, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, quien nació en agosto de 2024 y recibió el mismo nombre que su tía.

La llegada de las bebés elevó a cuatro el número de nietas de los reyes Abdullah II y Rania. IG queenrania

Con Amina y las recién nacidas Talia y Rania, los reyes jordanos cuentan ahora con cuatro nietas. La nueva generación de la familia hachemita crece rápidamente y ha dado a Rania una faceta especialmente entrañable como abuela.