Pati Chapoy se defiende de los abucheos que recibió en concierto de Cristian Castro

Este fin de semana Pati Chapoy acudió a uno de los conciertos que Cristian Castro ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La periodista fue invitada al show por Verónica Castro y el propio cantante, sin embargo, el público abucheó a la conductora cuando apareció en las pantallas del recinto.

El momento en el que Pati Chapoy fue abucheada se volvió vial después de que varios de los asistentes al concierto de Cristian Castro grabaran lo ocurrido y lo compartieran en diferentes redes sociales.

Pati Chapoy Instagram

Pati Chapoy fue abucheada en el Auditorio Nacional

Todo ocurrió cuando Cristian Castro interrumpió por unos momentos su concierto para presentar a la titular de Ventaneando y pedirle al público que la recibiera con aplausos.

“Ha sido la dueña de la nota, la señora, Pati Chapoy, fuerte el aplauso”, pronunció el cantante desde el escenario.

Luego de escuchar su nombre, la periodista apareció en las pantallas gigantes del Auditorio Nacional. Pati Chapoy se levantó de su asiento y sonrió mientras las cámaras la enfocaban.

Captura de pantalla

Sin embargo, una parte de los asistentes comenzó a abuchearla y a expresar su desaprobación. Ante la inesperada reacción, la conductora agradeció con las manos y rápidamente volvió a sentarse.

Pati Chapoy reacciona a los abucheos que recibió

Esta tarde, durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy habló sobre su experiencia en el concierto de Cristian Castro al que asistió junto a Verónica Castro, así como por el Coque Muñiz.

La periodista habló sobre cómo fue convivir con Cristian Castro y Verónica antes de que comenzara el show, sin embargo, la conductora recordó cómo es que el público del Auditorio Nacional la abucheó.

Pati Chapoy

“(Cristian Castro) Me presenta como la Dama de hierro. Recibí una buena abucheada, está bien que la gente se desahogue”.

Tras hacer este comentario, Pati Chapoy mencionó que Cristian Castro al escuchar los abucheos mencionó en pleno show: “también son aplausos” refiriéndose a los chiflidos hacia la periodista.

Pati Chapoy

“Claro, fue lo que me dijo y el comentario de que estaba la señora detrás de la nota porque esta semana anduve detrás de él, sacando la nota”.

Cabe mencionar que Pati Chapoy también fue invitada a la graduación de Cristian Castro y acudió a la celebración que le hizo Verónica Castro en su casa.