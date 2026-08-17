Simi Fest 2026 revela su line up: Artistas confirmados, fecha y boletos

El Simi Fest 2026 está cada vez más cerca y la tercera edición del festival patrocinado por la conocida cadena de farmacias quiere llevarlo a un nuevo nivel. Justo a un día de iniciar la venta de boletos dieron a conocer la primera parte de su cartel donde destaca la presencia del rapero Snoop Dogg.

Junto al estadunidense se anunciaron otros artistas tanto internacionales como nacionales que serán parte del festival, pero la organización dejó en claro que esta es la primera fase del cartel por lo que el público deberá estar pendiente a las redes sociales oficiales para conocer el resto de los artistas que se presentarán.

El cartel del Simifest 2026

Snoop Dogg

Miguel

María Barracuda

Los Eclipses

Los Blenders

Descartes A Kant

Romoo

Además se anunció la presencia de Dr. Simi junto a un grupo de productores y musicos mexicanos, aún por confirmar.

Los primeros anuncios generaron diversos comentarios en redes sociales tales como: “Quién es Miguel? Por qué suena Genesis de Justice sin ellos en el cartel? Por qué hicieron todo con IA? Qué género musical es Doctor Simi? Tengo mas preguntas que respuestas”, mientras que hubo incluso quienes criticaron la presencia de Snoop Dogg: “Quien quiso snoop dog? No es ofensa”.

¿Cuándo será el Simi Fest 2026?

La cita para la tercera entrega del festival está programada para el sábado 5 de diciembre de 2026 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número, en la alcaldía Iztacalco, justo en la sede donde se colocan escenarios para otros festivales en la zona lo cual asegurá que habrá diversas zonas de entretenimiento para el público además de los conciertos.

El inicio del festival está programado para las 13 horas de ese sábado.

¿Dónde comprar los boletos para el Simi Fest 2026?

Todas las entradas podrán ser adquiridas a través del sistema Ticketmaster, desde este martes 18 de agosto en línea. La venta general así como de la zona preferente y VIP iniciará a las 09:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos del Simi Fest 2026?

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer el precio oficial de las localidades así que los interesados conocerán el precio final este martes cuando se abra la venta al público.