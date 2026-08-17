¿Qué le pasó a Hayden Panettiere? La angustiante llamada al 911 por su muerte

La llamada al 911 por la muerte de Hayden Panettiere deja ver la angustia y desesperación debido a que la actriz ya no respondía.

Tras el fallecimiento de la famosa de origen estadounidense que tenía 36 años, se filtró lo que se dijo la llamada a los servicios de emergencia y, por lo cual, se activó el despliegue de las autoridades locales.

Llamada al 911 por muerte de Hayden Panettiere

Muerte de Hayden Panettiere. @haydenpanettiere

De acuerdo con la información publicada por el portal TMZ, la llamada al 911 se originó desde una residencia en Greenville, Carolina del Sur, alrededor de las 13:50 horas del domingo 16 de agosto.

Una persona presente en el domicilio fue quien contactó a los operadores para solicitar asistencia médica.

Hay una mujer inconsciente”, dijo la persona del otro lado del teléfono angustiada por lo que estaba ocurriendo a la actriz Hayden Panettiere.

El reporte solicitaba ayuda para una mujer que atravesaba un paro cardíaco, sugiriendo que pudo haber sido desencadenado por una sobredosis.

Luego de la alerta al 911, unidades del departamento de policía y equipos de paramédicos se trasladaron a la propiedad.

Al llegar, los profesionales de la salud evaluaron a la actriz, confirmando el estado de falta de respuesta reportado en la llamada. En ese momento, intentaron reanimar a Panettiere aplicando ‘soporte vital cardíaco avanzado’ y ‘reanimación cardiopulmonar (RCP), sin tener éxito.

Al no lograr la reanimación, los equipos de emergencia declararon muerta a la destacada actriz, a las 14:32, hora local.

El medio TMZ, quien difundió los datos del despacho de emergencias, señaló que las circunstancias exactas del deceso son materia de investigación.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

Muerte de Hayden Panettiere. @haydenpanettiere

En la fase preliminar, los portavoces oficiales comunicaron que no observaron indicios de actividad criminal.

El cuerpo fue trasladado a la oficina del forense del condado para la realización de la autopsia de ley, en donde decretaron que no presentaba signos de traumatismo que pudieran estar relacionados con su muerte.

Pese a que ya se dieron los primeros resultados de la autopsia, hasta ahora las autoridades no han determinado la causa exacta del fallecimiento y mantienen abierta la investigación.

Tras darse a conocer la muerte de la intérprete, su familia emitió un comunicado para confirmar la noticia y solicitar respeto a su privacidad. Los allegados evitaron brindar declaraciones adicionales sobre el estado de salud previo de la artista o los eventos específicos de esa jornada.

Conmociona fallecimiento de la actriz de Triunfos Robados y Malcolm

La muerte de Hayden Panettiere causa una profunda conmoción, especialmente porque la actriz comenzó su carrera desde muy pequeña y logró mantenerse presente durante décadas en la memoria de varias generaciones. En México, muchos la recuerdan por sus apariciones en “Malcolm el de en medio” y la saga “Triunfos robados”, aunque su trayectoria incluyó importantes proyectos tanto en televisión como en cine.

El impacto de la noticia también tiene que ver con su corta edad. Panettiere tenía apenas 36 años y estaba cerca de cumplir 37, además de que en los últimos años había intentado retomar su carrera después de atravesar distintas dificultades personales y profesionales. En 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde habló con franqueza sobre varias de las experiencias que marcaron su vida.

A lo largo de su carrera, Panettiere consiguió reconocimiento internacional gracias a personajes como Claire Bennet en “Héroes”, papel que la convirtió en una de las jóvenes estrellas más conocidas de la televisión. También protagonizó “Nashville” y volvió al cine como Kirby Reed en “Scream 6”.

A lo largo de los años, la actriz también habló públicamente sobre algunos de los momentos más difíciles de su vida, entre ellos sus problemas de adicción y la depresión posparto. Esa apertura permitió que muchos seguidores conocieran una faceta más vulnerable de la actriz y desarrollaran una conexión especial con ella. Tras conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de los personajes que marcaron su carrera.

¿Quién es la hija de Hayden?

Muerte de Hayden Panettiere. @haydenpanettiere

La hija de Hayden se llama Kaya Evdokia Klitschko, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, uno de los grandes campeones de peso pesado. Kaya nació el 9 de diciembre de 2014 en Estados Unidos, cuando sus padres estaban comprometidos, y actualmente tiene 11 años.

Tras la separación de Panettiere y Klitschko en 2018, Kaya quedó principalmente bajo el cuidado de su padre y creció alejada de los reflectores. Durante una etapa complicada de su vida, marcada por problemas personales y de adicción, Hayden decidió que su hija viviera con Klitschko porque consideraba que estaría más segura y tendría mayor estabilidad mientras ella se enfocaba en su recuperación.

Para la actriz, alejarse de su hija fue una experiencia especialmente dolorosa. Panettiere habló en diferentes ocasiones sobre lo difícil que había sido tomar aquella decisión y volvió a abordar el tema en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026. A pesar de no vivir juntas, siempre aseguró que mantuvo una relación cercana con Kaya, mediante visitas y comunicación frecuente, y rechazó la idea de haber abandonado a su hija.