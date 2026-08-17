Robert Downey Jr. revela como Avengers: Doomsday salvará al MCU mientras fans lo critican

La expectativa alrededor del regreso de Robert Downey Jr. a Marvel Studios ha generado diversos temas de conversación, primero el cómo encajará la participación del actor representando al Doctor Doom luego de haber dado vida por varios años a Ironman, pero también cuál de los dos personajes ha sido su preferido de interpretar.

Tras el lanzamiento del adelanto y la apertura de boletos para Avengers: Doomsday, que llegará a los cines en Estados Unidos el 18 de diciembre y en México el 17 de diciembre, el actor ganador del Oscar aseguró que el equipo de producción encontró la fórmula técnica y narrativa para evitar que las nuevas entregas decepcionen al público tras los hitos de Infinity War y Endgame.

Para nadie es un secreto que, tras el final de aquellas películas de Avengers, las siguientes entregas del Universo Marvel no han llenado las expectativas del público siendo una de las razones por las cuales se canceló el proyecto de Avengers: The Kang Dynasty.

Todo el universo planeado para esa película tuvo que ser borrado y, reincorporar a actores que ya no estaban alrededor de Marvel como Downey Jr o Chris Evans.

En conversación con el portal CBR, Robert Downey Jr. explicó que el filme encuentra un balance gracias a la construcción del guion y a la dinámica entre los personajes.

"Hay algo sucediendo en 'Doomsday' y en adelante que es literalmente el único antídoto a: ¿Cómo haces para que estas películas no sean una decepción después de 'Infinity War' y 'Endgame'? Y vaya que hemos trabajado largo y duro para conseguirlo", señaló Downey Jr.

Por su parte, el codirector Joe Russo respaldó las declaraciones al definir esta entrega como la propuesta más madura y compleja del estudio, apoyada en sorpresas dentro del entramado del multiverso.

Robert Downey Jr. da vida al Doctor Doom. AFP

¿Por qué Robert Downey Jr. prefiere a Doctor Doom sobre Iron Man?

A la par de abordar la relevancia estructural de la cinta, la estrella desató polémica entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel durante su participación en el programa Good Morning America por una declaración que ha generado críticas sobre Robert Downey Jr.

El ganador del Oscar fue cuestionado sobre cuál de sus dos roles en la franquicia ha sido su favorito, el actor sorprendió al inclinarse por el supervillano Victor Von Doom en lugar de Tony Stark.

Downey Jr. detalló que colocarse la máscara del antagonista le permitió experimentar los rodajes desde un ángulo diferente al que tuvo durante más de una década como el héroe central del estudio:

"Fue muy raro ser el tipo con el que todos los demás estaban pasando el rato. Ellos son los héroes buenos, y yo estoy con esta máscara, esta capucha. Yo pensaba: 'Están todos a un lado de la cámara. Todos están enojados conmigo'... Por ahora, diré que es Doom. Porque realmente pude observar lo que me había estado perdiendo todo este tiempo", explicó el actor.

Mientras que una parte del público destacó la capacidad de Downey Jr por encarar dos tipos de personajes hubo quienes lo criticaron por dejar de lado a Ironman, el personaje que lo volvió al estrellato en una carrera que aún no lograba consolidarse tras sus adicciones.