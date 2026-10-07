Robbie Williams se sorprende y emociona al ver su rostro en un turibús de CDMX | VIDEO

El cantante británico Robbie Williams experimentó una enorme sorpresa al descubrir un camión turístico decorado completamente con su rostro en la Ciudad de México. El intérprete capturó el momento exacto a través de un video viral grabado directamente desde la ventana de su habitación de hotel.

La unidad de transporte, reconocida localmente como Turibús, circulaba por las vialidades capitalinas repleta de fanáticos entusiastas. Los seguidores del artista mandaron cubrir el vehículo con una lona gigante de su cara para darle una cálida bienvenida al país.

Robbie Williams en pleno concierto. Foto de FB: Robbie Williams

El exintegrante de Take That no dudó en documentar el peculiar homenaje y compartió su asombro ante millones de usuarios en redes sociales. Las imágenes muestran al músico visiblemente emocionado y divertido al notar la magnitud del detalle de sus admiradores.

Esta interacción digital desató una avalancha de reacciones positivas entre la comunidad internauta y los medios de comunicación nacionales. Los internautas aplaudieron la genuina alegría del cantautor frente a esta monumental muestra de cariño mexicano en las calles.

Cercanía absoluta con el público capitalino

La euforia de los fans mexicanos no se limitó al recorrido del autobús panorámico por las principales avenidas de la metrópoli. Decenas de personas montaron guardia a las afueras del complejo hotelero para intentar conseguir un saludo del astro del pop.

Fiel a su estilo carismático, el británico demostró un trato sumamente accesible y rompió los estrictos protocolos de seguridad. El artista bajó de su camioneta privada para convivir directamente con las personas congregadas en la acera del inmueble.

Robbie Williams es un artista cercano a su público. Foto de FB: Robbie Williams

Durante este encuentro cercano, el vocalista repartió autógrafos, posó para diversas fotografías e incluso cantó brevemente varios de sus éxitos mundiales. Esta actitud reforzó el fuerte vínculo que el europeo mantiene con el público latinoamericano desde el inicio de su carrera solista.

Noches de euforia en el Palacio de los Deportes

Toda esta movilización de admiradores marca el preámbulo perfecto para los dos conciertos programados en el icónico Palacio de los Deportes. El músico sube al escenario capitalino hoy 7 de octubre de 2026 y repetirá la intensa jornada musical mañana, 8 de octubre.

Ambas fechas prometen un recorrido exhaustivo por su extensa discografía, abarcando desde sus clásicos noventeros hasta sus producciones musicales más recientes. Los organizadores del evento anticipan llenos totales en el recinto del Domo de Cobre durante las dos veladas consecutivas.

Robbie Williams se presentará en el Palacio de los Deportes. Foto de FB: Robbie Williams

El equipo de producción montó un escenario espectacular para garantizar una experiencia visual y sonora de primerísimo nivel. Los asistentes esperan escuchar himnos generacionales como "Angels", "Rock DJ" y "Feel" vibrando a su máxima capacidad en el recinto de la alcaldía Iztacalco.

La visita del cantautor reafirma a la CDMX como una parada obligada para las grandes estrellas de la industria musical global. El intérprete consolida su estatus de leyenda del entretenimiento al paralizar la ciudad tanto en el asfalto como en la taquilla.