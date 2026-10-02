Recorridos de terror en CDMX 2026: rutas y fechas

Si eres fan de las historias de terror y las leyendas urbanas, esta temporada de Halloween podrás vivir una experiencia diferente en la Ciudad de México, pues hay recorridos que combinan relatos escalofriantes, sitios históricos y mucho ambiente.

Desde tranvías turísticos hasta recorridos en Turibús y experiencias entre las trajineras de Xochimilco, hay diferentes opciones para conocer algunas de las historias que forman parte de las leyendas de la CDMX.

¿Cuáles son las rutas de terror y recorridos en CDMX?

Tranvía Turístico

El Tranvía Turístico de Leyendas Urbanas cuenta con tres opciones de recorridos por Coyoacán, Centro Histórico y Roma-Condesa, donde podrás conocer algunos sitios históricos de la capital.

Los boletos se pueden comprar en línea o directamente en los puntos de salida, los cuales puedes consultar en sus redes sociales.

Estos recorridos suelen comenzar alrededor de las 19:00 horas. Los precios van de 100 pesos para niños a 150 pesos para adultos, mientras que cada recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Turibús del Terror 2026

Otra opción para esta temporada es el Turibús del Terror 2026, un recorrido que te llevará a conocer algunas casonas relacionadas con historias de terror en la CDMX.

La experiencia también incluye una cena snack y traslado redondo a bordo del Turibús, además de la presencia de personajes temáticos que ayudarán a crear una atmósfera todavía más tenebrosa.

El recorrido tiene una duración aproximada de cuatro horas. Las fechas señaladas son 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de octubre, además del 3 de noviembre. El 25 y 31 de octubre la salida será desde la Fuente de Cibeles. Los precios pueden consultarse directamente en su página oficial.

El Nahual

Entre los canales de Xochimilco también podrás encontrar una experiencia inspirada en una de las leyendas que año con año forma parte de la temporada de terror: El Nahual.

Una experiencia que se lleva a cabo en el Embarcadero Las Flores Nativitas, Xochimilco, donde podrás disfrutar de un recorrido entre las trajineras mientras conoces esta historia. La temporada está programada del 23 de octubre al 8 de noviembre.

Pulquipedia

Para quienes buscan una experiencia diferente, Pulquipedia también puede ser una opción. En este caso, es importante consultar sus redes sociales para conocer las fechas y recorridos disponibles.

La experiencia combina historias y recorridos con pulques y curados, además de música para crear un ambiente festivo durante el trayecto.

Así que, si eres fan de las leyendas urbanas, las historias de terror y los recorridos temáticos, esta temporada puedes encontrar diferentes experiencias para conocer la CDMX desde una perspectiva mucho más escalofriante.