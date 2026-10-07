Todo sobre la Expo GRATIS de Juan Gabriel en el Palacio Postal de CDMX

La exposición “Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” llegó al Palacio Postal, en la Ciudad de México (CDMX), para acercar piezas personales del artista a sus seguidores, de forma totalmente gratuita.

A 10 años del fallecimiento de Juan Gabriel, la familia Aguilera, el Museo Juan Gabriel y Correos de México presentaron la exposición que reúne más de 100 objetos del cantante y compositor.

Esta exposición es un homenaje al gran artista que se convirtió en un ícono de la música mexicana y latinoamericana gracias a una trayectoria de más de cuatro décadas, en la que dejó canciones que trascendieron generaciones y fronteras. Su particular estilo, su forma de interpretar y su personalidad sobre el escenario lo hicieron una figura cercana para millones de personas.

Cuando murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, la noticia provocó una gran conmoción en México y otros países, con mensajes de despedida de numerosos artistas y figuras públicas. Hasta la fecha, el cantante sigue siendo recordado con diversas muestras de cariño como lo es la exposición que llegó al Palacio Postal.

¿Qué hay en la Expo de Juan Gabriel en el Palacio Postal?

“Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” en el Palacio Postal. Estrella Josento / Cuartoscuro

La muestra reúne artículos personales del cantautor como chaquetas, zapatos, fotografías, pinturas, cuadros, premios y antigüedades, entre otros, en una museografía íntima y cercana para conocer su historia artística, los cuales llegan por primera vez a la Ciudad de México.

Durante la ceremonia de inauguración, la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González recordó que “preservar la cultura no solamente significa conservar edificios, documentos u objetos, es conservar aquello que nos hizo sentir”.

Por su parte, el director de la Fundación Juan Gabriel, Felipe Rojas Portillo agradeció al Palacio Postal por la invitación a participar y a recordar a grandes compositores que ha dado México, entre ellos el maestro Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, a través de piezas originales de su colección personal.

En esta línea, señaló que la Fundación Juan Gabriel se sumó a la invitación del Palacio Postal para seguir “expresando, a través de cartas, las emociones que nos acompañan con las bellas composiciones de artistas”.

Las y los visitantes del Palacio Postal podrán descubrir, mediante un intercambio de cartas, cómo surge esta exposición y conocer algunas anécdotas del artista. A su vez, se invita a enviar cartas desde este icónico recinto y dirigirlas al Museo Juan Gabriel, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como parte del recorrido se puede disfrutar de una Gira de Shows interactiva con fotografías en gran formato que funcionan con realidad aumentada desde la aplicación móvil gratuita del Museo Juan Gabriel.

Además, en la tienda filatélica de la Quinta Casa de Correos se puede adquirir el kit filatélico del compositor mexicano que consiste en dos timbres postales, una hojilla filatélica y un sobre del primer día de emisión.

Fechas y horarios para acudir gratis a la expo

“Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” en el Palacio Postal. Estrella Josento / Cuartoscuro

La inauguración de la Expo “Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” fue el pasado 1 de octubre. En esa ceremonia, la directora general de Correos de México recordó que está abierta para todas y todos con acceso gratuito “porque la cultura es un derecho”.

La exposición permanecerá hasta el 24 de enero del 2027 de martes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas en el tercer piso del Palacio Postal que se ubica en Tacuba No.1 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La opción más sencilla para llegar al Palacio Postal es en Metro. La estación más cercana es Bellas Artes, de las Líneas 2 (azul) y 8 (verde). Desde ahí puedes caminar unos minutos hasta Tacuba No. 1.

Si llegas por Línea 2: baja en Bellas Artes y utiliza la salida hacia Eje Central/Tacuba.

Si llegas por Línea 8: también puedes bajar en Bellas Artes; una de las salidas está en Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con Tacuba, prácticamente a un costado del Palacio Postal.

En Metrobús: también puedes utilizar la Línea 4 y bajar en la zona de Bellas Artes, desde donde tendrás que caminar unos minutos hasta Tacuba 1. La estación de Metrobús Bellas Artes se encuentra sobre Avenida Hidalgo.

En automóvil o taxi: la dirección que debes proporcionar es Tacuba 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX. Ten en cuenta que, al encontrarse en una zona muy transitada del Centro Histórico, puede ser más práctico llegar en Metro.

Más de 10 años de la muerte de Juan Gabriel

“Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” en el Palacio Postal. Estrella Josento / Cuartoscuro

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel, su música continúa presente en la vida de millones de personas. El llamado “Divo de Juárez” dejó una huella profunda en la música mexicana con canciones como “Amor eterno”, “Querida”, “Hasta que te conocí” y “No tengo dinero”, temas que se mantienen vigentes y que siguen pasando de generación en generación.

A lo largo de su carrera, Juan Gabriel se convirtió en mucho más que un cantante y compositor. Su manera de interpretar, su personalidad y su particular estilo sobre el escenario lo hicieron una figura única dentro de la música en español. Además, sus canciones lograron conectar con el público porque abordaban sentimientos universales como el amor, el desamor, la nostalgia y la pérdida, lo que le permitió conquistar a seguidores en México y otros países.

Su muerte provocó una enorme conmoción tanto en México como en otros lugares del mundo. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo y numerosos artistas reconocieron la importancia que tuvo en sus propias carreras. Una década después, Juan Gabriel continúa siendo recordado a través de sus canciones, homenajes y nuevas generaciones de seguidores, confirmando que su legado permanece vigente y que su música sigue siendo parte de la cultura popular mexicana.