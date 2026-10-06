Robbie Williams vs. Oasis: La guerra y rivalidad de las estrellas del Britpop

En los años 90, hubo una guerra y rivalidad entre las estrellas del Britpop más grandes de la década: Robbie Williams y Oasis. La música vio a dos artistas que dominaban las listas de éxitos en una pelea que escaló hasta los golpes.

En medio de las bandas y solistas que llamaban la atención entre fans y medios, había dos fuerzas legendarias británicas que acaparaban la atención por sus escándalos, éxitos y actitudes.

Por un lado, Oasis, la legendaria banda de Manchester liderada por la dupla de los hermanos Liam y Noel Gallagher; por el otro, Robbie Williams, el exintegrante de Take That que buscaba desesperadamente consolidarse como una estrella de rock en solitario.

Lo que en un principio comenzó como una alianza hedonista de noches de desenfreno, alcohol y fiesta compartida en el festival de Glastonbury de 1995, se convirtió muy pronto en una contienda de egos, desprecios públicos y provocaciones mediáticas.

La industria musical británica observó cómo la camaradería entre la banda de rock más grande del planeta y el cantante pop más carismático del Reino Unido se desmoronaba por completo, dando paso a dos décadas de conflictos, rivalidades y hasta enredos sentimentales.

Pelea entre Robbie Williams y los hermanos Gallagher Reddit Oasis

Robbie Williams y los hermanos Gallagher: el inicio de una amistad fugaz

Durante el movimiento denominado Cool Britannia, los hermanos Gallagher y Oasis gozaban de un éxito masivo de álbumes como Definitely Maybe y (What's the Story) Morning Glory?, encarnando la esencia rebelde y callejera de la clase trabajadora.

En el verano de 1995, Robbie Williams acababa de anunciar su salida de Take That, la exitosa boy band que lo había llevado a la fama pero cuya imagen pulcra y rígida sofocaba sus aspiraciones creativas y personales.

Buscando reinventarse y liberarse de las ataduras corporativas de la música pop, Robbie se refugió en el festival de Glastonbury. Allí se unió a la comitiva de Oasis; para prueba, quedaron las fotografías de la época que muestran a un joven Robbie bailando sobre el escenario junto a Liam Gallagher, compartiendo tragos, risas y excesos en las zonas VIP.

Durante varias semanas, Williams pareció encontrar en los hermanos Gallagher a los aliados perfectos para validar su nueva identidad de chico malo del ambiente musical. Compartieron fiestas, desenfreno y hasta grabaciones de estudio.

Sin embargo, Noel Gallagher nunca terminó de ver con buenos ojos la presencia de Williams en su círculo íntimo, considerando que el cantante pertenecía a un mundo comercial artificial que nada tenía que ver con la credibilidad de su banda.

Hermanos Gallagher y Robbie Williams Reddit Oasis

Robbie Williams vs. Oasis: la rivalidad más famosa del Britpop

La guerra entre Robbie Williams y Oasis empezó cuando Robbie expresó su deseo de trabajar con Noel para componer temas juntos. Pero el compositor de Oasis calificó despectivamente a Williams en la prensa como "el bailador gordo de Take That".

El comentario caló hondo en la autoestima de Williams, encendiendo una chispa de rencor que duraría décadas y marcando el fin definitivo de su corta amistad.

En 1996, Oasis había establecido un hito histórico al convocar a más de 250.000 personas en dos noches multitudinarias en Knebworth Park, un evento ampliamente considerado como la cúspide del movimiento Britpop. Los hermanos Gallagher proclamaron que ese récord permanecería imbatible en la historia de la música británica.

Sin embargo, en el año 2003, Robbie Williams llevó a cabo su propia venganza cuando el cantante programó tres fechas consecutivas en el mismo recinto de Knebworth, logrando reunir a más de 375.000 espectadores y pulverizando la marca previa fijada por Oasis.

Para celebrar su victoria, Robbie le envió a Noel Gallagher un par de zapatillas de claqué acompañadas por una nota cargada de sarcasmo:

Querido Sr. N. Gallagher: dijiste que dos noches en Knebworth eran historia. Bueno, supongo que tres son simplemente codiciosas. Con cariño, Rob. P.D.: Me resulta difícil encontrar teloneros adecuados para mi show.

La culminación de la pelea entre Robbie Williams y los hermanos Gallagher fue cuando, en los premios BRIT Awards del año 2000, Robbie recogió el galardón por Mejor Sencillo Británico por su canción "She's The One".

En medio de la euforia, el cantante de “Angels” tomó el micrófono y aprovechó la plataforma para lanzar un reto frontal a Liam Gallagher:

¿A alguien le gustaría verme pelear contra Liam? Liam, cien mil libras de tu dinero y cien mil libras del mío. Nos subimos a un ring y peleamos para que todos lo vean por televisión. ¿Qué piensan de eso?

Aunque la pelea profesional jamás llegó a concretarse debido a la negativa de Liam a firmar un acuerdo formal, los Gallagher continuaron atacando verbalmente a Williams cada vez que tenían la oportunidad.

Robbie Williams Instagram @oasis.daily_

El romance que unió a Robbie Williams y Liam Gallagher

La relación entre los músicos se complicó todavía más cuando, a finales de los años noventa, Robbie Williams mantuvo un mediático noviazgo y compromiso con Nicole Appleton, cantante del exitoso grupo femenino All Saints.

Tras la separación de la pareja en el año 2000, Liam Gallagher comenzó una relación sentimental con la misma cantante poco tiempo después.

Liam y Nicole terminarían casándose años más tarde y formando una familia, lo que añadió un inevitable componente de tensión incómoda cada vez que las trayectorias de ambos artistas volvían a cruzarse.

¿Reconciliación o tregua?

Años después, Robbie Williams confesó en diversas entrevistas que la hostilidad de los hermanos Gallagher y el escrutinio de la prensa de la época llegaron a afectar gravemente su salud mental y bienestar emocional.

El artista llegó a declarar que en su momento percibió los comentarios continuos de Oasis como una forma de acoso verbal que le hizo imposible disfrutar plenamente de sus propios éxitos profesionales.

Por su parte, Liam Gallagher llegó a matizar algunos de sus insultos del pasado en redes sociales, reconociendo el talento de Williams como entertainer en el escenario.

En años recientes y tras el regreso de Oasis a los escenarios, Robbie reconoció públicamente la relevancia cultural y el magnetismo inigualable de la banda de Manchester. En uno de sus propios shows, utilizó una playera con el logo de la banda, pero que en lugar de “Oasis”, decía “Robbie”.