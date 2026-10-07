Robbie Williams en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos
El cantante británico regresa a México y si asistirás a uno de sus conciertos, aquí te contamos todo lo que debes saber de los shows.
Robbie Williams sin duda es uno de los cantantes de pop más importantes desde que saltó a la fama con la boyband Take That, sin embargo, su mayor éxito llegó cuando comenzó su carrera como solista.
Y para todos sus fans mexicanos, dentro de poco lo tendremos en la CDMX en donde dará dos conciertos que ya son sold out. Aquí te contamos todos los detalles de los shows si irás a ver a Robbie Williams.
¿Cuándo se presentará Robbie Williams en el Palacio de los Deportes?
El cantante británico estará de regreso en México los próximos 7 y 8 de octubre para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.
Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Robbie Williams de dos conciertos que han esperado muchos de sus seguidores. Se espera que los shows comiencen a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Robbie Williams cante en sus conciertos de la Ciudad de México.
Let Me Entertain You
Rocket
Rock DJ
Supreme
Strong
Pretty Face
Love My Life
Better Man
Angels / Sexed Up / Candy
Wonderwall
Something Beautiful
Millennium
Theme From New York, New York
Come Undone
Can't Stop / Seven Nation Army / We Will Rock You / Alone / Y.M.C.A. / Sweet Dreams (Are Made of This) / Hey Jude
Kids
She's the One
My Way
Feel
Angels
(I've Had) The Time of My Life