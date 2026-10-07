Robbie Williams en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y todo sobre sus conciertos

Robbie Williams sin duda es uno de los cantantes de pop más importantes desde que saltó a la fama con la boyband Take That, sin embargo, su mayor éxito llegó cuando comenzó su carrera como solista.

Y para todos sus fans mexicanos, dentro de poco lo tendremos en la CDMX en donde dará dos conciertos que ya son sold out. Aquí te contamos todos los detalles de los shows si irás a ver a Robbie Williams.

Robbie Williams Instagram @oasis.daily_

¿Cuándo se presentará Robbie Williams en el Palacio de los Deportes?

El cantante británico estará de regreso en México los próximos 7 y 8 de octubre para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.

Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Robbie Williams de dos conciertos que han esperado muchos de sus seguidores. Se espera que los shows comiencen a las 8:00 PM.

Robbie Williams IG robbiewilliams

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Robbie Williams Instagram

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Robbie Williams cante en sus conciertos de la Ciudad de México.

Let Me Entertain You

Rocket

Rock DJ

Supreme

Strong

Pretty Face

Love My Life

Better Man

Angels / Sexed Up / Candy

Wonderwall

Something Beautiful

Millennium

Theme From New York, New York

Come Undone

Can't Stop / Seven Nation Army / We Will Rock You / Alone / Y.M.C.A. / Sweet Dreams (Are Made of This) / Hey Jude

Kids

She's the One

My Way

Feel

Angels

(I've Had) The Time of My Life