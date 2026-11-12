Roban mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia, se llevaron tres automóviles

Un grupo de delincuentes armados ingresó a la propiedad del actor australiano Chris Hemsworth y su esposa, la actriz española Elsa Pataky. El atraco ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en la mansión que la pareja comparte en Broken Head, una exclusiva zona costera ubicada al sur de Byron Bay, en Australia.

Los sospechosos sustrajeron tres vehículos del interior de la propiedad mientras la familia dormía en las habitaciones principales. Fuentes cercanas a las estrellas de cine confirmaron que ninguna persona resultó herida durante la invasión de la residencia.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky no se encontraban en su mansión. Foto de IG: Elsa Pataky

Incursión armada de madrugada en Broken Head

El incidente comenzó cerca de las dos de la mañana, cuando los perros de la propiedad alertaron con ladridos fuertes. Elsa Pataky despertó por el ruido repentino, revisó el entorno rápidamente desde su habitación y regresó a la cama al no notar ninguna anomalía inmediata en la finca.

Las cámaras de seguridad del complejo habitacional registraron el ingreso de tres individuos encapuchados. Los atacantes portaban armas de fuego, burlaron el perímetro del terreno y avanzaron directamente hasta alcanzar la zona del garaje principal de la propiedad australiana.

Los ladrones encontraron los autos con las llaves puestas. Foto: Marvel Studios

Los asaltantes encontraron los automóviles estacionados con las llaves puestas en el interruptor de encendido. Esta facilidad permitió a los sujetos prender los motores y abandonar la zona residencial a bordo de los costosos vehículos en cuestión de escasos minutos.

La actriz española y el intérprete de Thor descubrieron el atraco varias horas después, al revisar detalladamente las grabaciones del circuito cerrado de televisión. La pareja contactó de inmediato a las autoridades locales alrededor de las 7:30 de la mañana para levantar la denuncia formal por el robo.

Avances policiales y recuperación de los vehículos

Efectivos policiales de Nueva Gales del Sur acudieron al lugar de los hechos y abrieron una carpeta de investigación oficial. Los peritos recabaron evidencias forenses en el garaje y tomaron las declaraciones correspondientes para intentar identificar a los tres asaltantes responsables.

El reporte de las autoridades de Australia detalla el robo de tres unidades motorizadas de alto valor comercial. Los ladrones escaparon con un vehículo eléctrico de la marca BYD, una robusta camioneta Ram y una camioneta deportiva tipo Raptor.

Ya recuperaron dos de los autos de Chris Hemsworth y Elsa Pataky. Foto de IG: Elsa Pataky

Las acciones de búsqueda arrojaron resultados positivos rápidamente en las vías aledañas al municipio costero. Los elementos de seguridad recuperaron dos de los tres automóviles sustraídos durante los operativos matutinos de la corporación policiaca.

Los agentes continúan los patrullajes de rastreo para localizar la tercera unidad faltante y lograr la captura del grupo criminal. El departamento policial mantiene absoluto hermetismo sobre las líneas de investigación activas para evitar entorpecer el proceso judicial en curso.

Chris Hemsworth tiene una mansión con su esposa Elsa Pataky en Australia. Foto: Marvel Studios

A pesar de la violenta intrusión, los allegados al matrimonio aseguraron que el área de Byron Bay mantiene su estatus de zona altamente pacífica. La pareja planea redoblar la seguridad en los accesos de la vivienda para frenar futuros ataques.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky fijaron su residencia en este punto geográfico hace casi una década para alejar a su familia de Hollywood. La presencia policial constante busca restaurar el orden y la tranquilidad para los habitantes de esta famosa región costera.