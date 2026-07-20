El festejo de España con Aitana, un guiño a Violadores del Verso y la historia sad de Elsa Pataky

El atacante Borja Iglesias apareció ayer con los lentes bien puestos para celebrar el campeonato mundial que le ganaron a Argentina por 1-0. La gente lo aclamó en la Cibeles, en Madrid, la capital española repleta de gente extasiada por vivir la segunda estrella de la Furia Roja.

Con esa seguridad, el ariete soltó el flow para hacer una versión de Cantando, uno de los éxitos globales de los Violadores del Verso, el conjunto de rap en español más importante en la historia. En Instagram, Kase. O, el maldito Kase. O estaba que “flipaba” compartiendo el momento. Ey, no todos los días tu canción se convierte en himno por ganar un Mundial.

Borja Iglesias cantando un clásico de Violadores del Verso AFP

Una noche antes, los españoles tomaron sus colonias, balcones, azoteas; las calles para gritarle al mundo que ellos fueron los únicos que pudieron neutralizar a La Scaloneta y a Lionel Messi, uno de los mejores de la historia. Y con esa decisión fueron a recibir a los muchachos, los siguieron por la ruta del autobús, que fue del Palacio de la Zarzuela a Montalbán. En el trayecto, Borja Iglesias fue el DJ. Y todavía llegó a rematar con unas cuantas barras.

También Cucurella se unió al pachangón con su curiosa canción que lo nombra para comer una paella y tomarse una Estrella. Lo que no pasó desapercibido por los fans en redes sociales es que el lateral del Chelsea y supuestamente próximo jugador del Real Madrid entró con una canción de Bizarrap y Duki, dos astros argentinos.

Arde Bogotá interpretó Perros, otro tema que inspira a la Furia Roja. Instagram

El festejo tuvo también la presentación de Arde Bogotá con su tema Perros, rola que España encontró como fuente de inspiración en la pasada Eurocopa, mientras que Viva Suecia tuvo como bandera El bien. Lola índigo y Ana Mena fueron otras de las invitadas a ponerle el soundtrack a la noche de festejo con Pa ti toa, la colaboración que publicaron el mes pasado.

Otros artistas como Saiko, Barce, Alex Martini y Pawly participaron en el festival montado en la plaza de las Cibeles, pero fue Aitana la que todos estaban esperando, porque su tema Superestrella acompañó a los españoles durante toda la Copa del Mundo, sonó en los estadios muchos locales encontraron arraigo en su letra, vaya, hasta Ibai Llanos, el famoso streamer e influencer, la utilizó para brincar como loquito la noche que España levantó la Copa del Mundo en Nueva Jersey.

Lola Índigo y Ana Mena Instagram

Elsa Pataky lo intentó

A Elsa Pataky le tomó casi 24 horas contar su triste historia. Resulta que la actriz española y esposa de Chris Hemsworth, el mismísimo intérprete de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, consiguió entradas para asistir a la final del Mundial y poder compartir la experiencia junto a sus hijos; sin embargo, no lo lograron.

“Tenía boletos para la Final de España vs. Argentina. Un sueño poder verlo con mis hijos, pero de camino de Costa Rica a Nueva York desviaron nuestro avión a Filadelfia y estuvimos atrapados en el avión cinco horas. No llegamos. Así que tuvimos que ver el partido arriba y lloramos, porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país.

“Hace mucho no lloraba con mis hijos. Mi primo consiguió llegar desde Australia y tuvo que entrar con cinco asientos libres a su lado, pero rodeado de la afición española. Nos quedó el consuelo de ir a Times Square y mostrar a mis niños la ilusión de los españoles que estaban ahí. A veces la vida no te deja. Lo intentamos todo, pero la mejor alegría es que ganamos y me siento orgullosa de ser española. ¡Ole, España!”, fue su largo mensaje en Instagram.