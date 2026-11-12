¿Se puede doblar una película en días? Eduardo Garza explica el caso Wildwood

Eduardo Garza, reconocido actor y director de la industria, resolvió una de las principales dudas del público tras el rápido movimiento de Imagem Films MX. La distribuidora estrenó un nuevo doblaje al español latino para la película animada Wildwood: El bosque salvaje en tiempo récord.

La llegada de esta segunda versión a las salas de cine de México el 12 de noviembre de 2026 desató múltiples preguntas sobre los tiempos de producción. Los espectadores cuestionaron la viabilidad técnica de grabar un largometraje completo en apenas un par de días tras la ola de críticas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Garza detalló los procesos y tiempos exactos que requiere un proyecto de esta magnitud. El especialista respondió directamente a un seguidor para aclarar el panorama sobre la rápida solución para esta cinta del estudio LAIKA.

"Un actor de doblaje se tarda, dependiendo el tamaño de su personaje, si eres el estelar puedes llegar a tardarte entre cuatro y cinco horas", afirmó el director. Esta métrica demuestra la agilidad con la que trabajan los actores profesionales de voz frente al micrófono en el atril.

El experto profundizó en el trabajo general del equipo para consolidar todas las pistas vocales de la producción cinematográfica. "El director se tarda en dirigir a todos los actores, yo creo que máximo cinco días", puntualizó el reconocido intérprete mexicano en su plataforma digital.

La polémica de los star talents en Wildwood

El origen de esta regrabación relámpago surgió tras el estreno original de la cinta el pasado 29 de octubre de 2026. El público y diversos especialistas destrozaron el trabajo vocal de los llamados star talents elegidos para los roles principales de la historia.

Las redes sociales concentraron las quejas contra las actuaciones de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche. Los asistentes a las primeras funciones señalaron una evidente falta de naturalidad y un nulo matiz emocional en la interpretación de los personajes.

Javier Ibarreche confirmó que ya no estará en el proyecto de Wildwood. Foto de IG: Javier Ibarreche

El descontento del público escaló rápidamente hasta convertirse en una exigencia formal mediante la recolección masiva de firmas digitales. Los fanáticos reunieron más de 14 mil firmas a través de la plataforma Change.org para exigir una versión con verdaderos profesionales de la industria.

Esta presión mediática obligó a los ejecutivos a replantear su estrategia de distribución para el territorio mexicano casi de inmediato. La empresa tomó cartas en el asunto para frenar los comentarios negativos y recuperar la confianza de los consumidores del formato stop-motion.

El lanzamiento del redoblaje en cines mexicanos

Imagem Films MX lanzó un comunicado oficial el 10 de noviembre de 2026 para confirmar la grabación de una versión alternativa. La compañía aclaró que esta medida buscaba ofrecer más opciones al espectador, descartando cualquier intención de desacreditar el trabajo del elenco inicial.

El equipo de producción local trabajó a marchas forzadas para cumplir con los ajustados tiempos mencionados por Eduardo Garza. La rápida ejecución permitió enviar los nuevos archivos de audio a los complejos cinematográficos de toda la República Mexicana en cuestión de horas.

Wildwood: nueva película de LAIKA (2026). Foto: IG @laikastudios

A partir del 12 de noviembre de 2026, las cadenas de exhibición proyectan este nuevo material con actores de doblaje profesionales. Los asistentes ahora seleccionan esta opción directamente en la cartelera, sumándose a las funciones ya disponibles en idioma original con subtítulos.

El caso de esta película sienta un precedente histórico para la industria de la distribución cinematográfica en el país. Las empresas enfrentan a un espectador más exigente que demanda calidad interpretativa por encima de los números de seguidores en internet.