Mckenna Grace y Joseph Zada conquistan México bajo la lluvia en la premier de Los juegos del hambre

A pesar del escenario adverso, muy al estilo de Los juegos del hambre, en donde la lluvia hizo de las suyas y parecía que no iba a dar tregua, los actores Mckenna Grace y Joseph Zada sacaron la casta y las sombrillas para llevar a cabo la noche de este jueves la premier de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha en la Ciudad de México.

Cerca de las 7 de la noche y cubiertos por paraguas —ya que la alfombra se llevó a cabo al aire libre— aparecieron los protagonistas de la sexta entrega de la franquicia para deleitar a cientos de fans que, empapados, los esperaron. Y cual si hubieran hecho tregua con el clima, minutos después de su llegada la lluvia cesó y permitió que los intérpretes veinteañeros pudieran convivir con sus seguidores, quienes portaban posters, libros de la saga, dibujos hechos a mano y hasta estampitas en las que se les veía como “San Joseph” y “Santa Mckenna”.

​Con raíces mexicana

Cuando Mckenna Grace, a quien hemos visto en las nuevas entregas de Ghostbusters, se acercó a Grupo Imagen / Periódico Excélsior para charlar, habló emocionada de la sangre mexicana que corre por sus venas y de lo simbólico que era para ella presentar Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha en la tierra de su bisabuela María Gómez, quien nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

“¡Es increíble estar aquí! En general, es una gran bendición estar viajando por el mundo promocionando esta película y poder llevarla a diferentes públicos. Eso es genial. Tengo algunos lazos familiares en Laredo y mi Mima (bisabuela) vino a Estados Unidos desde México; de hecho, pasé algún tiempo en Laredo cuando era niña. No hablo mucho español, sólo un poquito y me sé algunas canciones”, contó a Excélsior Mckenna Grace, quien al subir al estrado para las fotos no pudo contener unas lágrimas de emoción.

Ante esta declaración, este diario le preguntó qué canciones se sabía y, ligeramente apenada, comenzó a hablar en español y se puso a cantar el inicio de la ronda infantil Pin Pon.

No sé si la estoy cantando bien, pero siempre encuentro que lo más importante que decir, ya sabes, aparte de pedir direcciones y cosas así, es decir ‘te quiero’. Ésa es la frase más importante en cualquier idioma, así que aprendí a decir ‘yo te quiero mucho’. Ésa es mi frase favorita en español”, expresó Mckenna Grace en nuestro idioma.

Con respecto a presentar su más reciente proyecto ante cientos de fans que la esperaron bajo la lluvia, la actriz de 20 años comentó visiblemente conmovida.

Fans mexicanos se entregaron a los actores Elizabeth Velazquez

“Es increíble poder traer esto aquí, sin mencionar que nunca había estado en la Ciudad de México. Estos fans son tan increíblemente apasionados. Vienen con sus libros, sus carteles, banderas, camisetas y vienen disfrazados. Nunca había experimentado algo así. Esto es absolutamente increíble. Me siento muy bendecida de estar en esta posición y de estar aquí, así que quiero decir gracias a todos por darme la bienvenida”, precisó la joven, quien lució un vestido con plumas rosadas y un prendedor de sinsajo.

Por su parte, su coprotagonista Joseph Zada, actor australiano de 20 años y quien le da vida a Haymitch Abernathy (la versión joven del personaje que interpretó Woody Harrelson en las primeras cintas), compartió su sentir sobre visitar nuestro país.

Esta historia está conectando con la gente y significa mucho para ellos. El hecho de que el público esté aquí parado bajo la lluvia, esperando para vernos y apoyar esta película, simplemente significa muchísimo para mí”, comentó a Excélsior Joseph.

Tras su paso por la alfombra morada —en donde se veía al personal limpiándola constantemente por el agua—, la dupla actoral atendió a sus seguidores para acto seguido subir a las salas de Cinépolis Mítikah a presentar la cinta que se estrenará el 19 de noviembre en los cines mexicanos.

La trama de este largometraje se desarrolla 24 años antes de la primera entrega fílmica de Los juegos del hambre y se centra en la historia de Haymitch Abernathy y su participación en la edición 50 de los juegos, conocidos también como el Segundo Vasallaje de los 25. Es ahí en donde hace alianza con Maysilee Donner (Mckenna Grace), una de las tributos femeninos del Distrito 12.

Joseph Zada se detuvo para firmar autógrafos y regalar algunas selfies Elizabeth Velazquez

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha es dirigida por Francis Lawrence, cineasta estadunidense nacido en Austria que estuvo al frente de tres de las cuatro cintas de la saga original, así como de la precuela previa a esta producción (Balada de pájaros cantores y serpientes).

El elenco también cuenta con las actuaciones de Ralph Fiennes, Glenn Close, Woody Harrelson, Jesse Plemons, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Elle Fanning del filme que llega a salas este 19 de noviembre.