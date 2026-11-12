Rescatan con vida a adolescente que pasó seis días desaparecido en zona boscosa de Australia

Un adolescente de 17 años con autismo fue rescatado con vida tras permanecer seis días extraviado en una remota zona boscosa del estado de Victoria, al sureste de Australia. El operativo de búsqueda movilizó a más de un centenar de efectivos de los servicios de emergencia y voluntarios de la región.

El joven, identificado como William, fue ubicado por la unidad aérea de la Policía de Victoria durante un sobrevuelo en las inmediaciones de Cowwarr, en la región de Gippsland, a unos 185 kilómetros al este de Melbourne.

Durante el patrullaje, la tripulación del helicóptero avistó primero una caja de aparejos de pesca entre la vegetación y, al aproximarse, localizó al adolescente recostado sobre una roca junto a un arroyo.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el menor se encontraba sin camiseta, presentaba quemaduras solares y había utilizado toallas como abrigo para resguardarse de las bajas temperaturas nocturnas.

Tras confirmar su ubicación, rescatistas especializados descendieron desde la aeronave mediante un sistema de izado para extraerlo del lugar. El joven pudo reencontrarse brevemente con su madre antes de ser trasladado a un hospital local para una evaluación médica preventiva.

El inspector interino Jason Benbow detalló que el menor despertó al escuchar el ruido del helicóptero e hizo una señal levantando el pulgar antes de ser asegurado por el equipo de rescate.

Por su parte, Elizabeth, madre del adolescente, expresó su alivio ante medios locales tras confirmarse el hallazgo con vida de su hijo.

Las autoridades confirmaron que William se encuentra de buen ánimo y en un estado general de salud estable.

El extravío ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre, mientras el adolescente acampaba junto a un amigo cerca de la antigua localidad minera de Walhalla. Según el reporte policial, el joven se apartó momentáneamente del campamento para recoger equipo adicional y perdió el rumbo.