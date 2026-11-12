Wildwood tendrá un segundo doblaje en México: ¿quiénes serán las nuevas voces de la película?

La polémica alrededor del doblaje latino de Wildwood: El bosque salvaje tendrá una nueva etapa. Luego de las críticas que recibieron Natalia Téllez, Javier Ibarreche y Macarena García por sus interpretaciones en la película de LAIKA, la distribuidora Imagem Films México confirmó la realización de una segunda versión en español para las salas mexicanas.

La decisión llegó después de que parte del público manifestara su inconformidad con las voces elegidas para algunos de los personajes principales. Incluso, el debate trascendió las redes sociales y llegó a Change.org, donde una petición para solicitar la participación de actores especializados en doblaje superó las 14 mil firmas.

La nueva grabación no sustituirá a la que ya se encuentra disponible, sino que funcionará como una alternativa para los espectadores. De acuerdo con la distribuidora, las dos versiones podrán encontrarse en cartelera.

Natalia Téllez habla por primera vez del nuevo doblaje de Wildwood IG laikastudios

¿Por qué Wildwood tendrá un nuevo doblaje en México?

El desacuerdo comenzó después del estreno de Wildwood a finales de octubre. Algunos espectadores cuestionaron la elección de Natalia Téllez, Javier Ibarreche y Macarena García para dar voz a personajes centrales de la historia, pues consideraron que sus interpretaciones no alcanzaban el nivel esperado para una producción de doblaje profesional.

Entre los comentarios negativos destacaron señalamientos sobre la falta de emoción y naturalidad en determinadas escenas. Particularmente, las actuaciones de García e Ibarreche fueron calificadas por algunos usuarios como planas, mientras que a Téllez le criticaron el uso recurrente de un tono susurrado.

Foto: Estudios LAIKA.

La discusión también dio origen a una campaña en Change.org que consiguió más de 14 mil firmas. En ella, los participantes solicitaron una nueva versión con intérpretes especializados y expresaron su preocupación por la incorporación de figuras conocidas principalmente por su presencia en otros ámbitos del entretenimiento.

Ante esta respuesta, Imagem Films México anunció que produciría una segunda pista de audio para tres personajes principales.

La compañía explicó que la primera versión se desarrolló bajo los criterios establecidos para el proyecto y con la aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

En su comunicado, señaló:

La primera versión del doblaje se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica”.

También puntualizó que la decisión de realizar otra grabación “no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”.

Foto:IG natalia_tellez IG natalia_tellez

¿Quiénes harán las nuevas voces de Wildwood?

Para esta segunda versión se convocó a tres intérpretes con experiencia en doblaje, quienes tomarán el lugar de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en sus respectivos personajes.

Danna Alcalá como Prue McKeel : será la nueva voz de la protagonista, personaje interpretado inicialmente por Macarena García. Entre sus trabajos destacan producciones como The Boys, Stranger Things y material promocional de Intensa mente 2.

: será la nueva voz de la protagonista, personaje interpretado inicialmente por Macarena García. Entre sus trabajos destacan producciones como The Boys, Stranger Things y material promocional de Intensa mente 2. Érica Edwards como Alexandra Svik: sustituirá a Natalia Téllez en este personaje. La actriz cuenta con más de 30 años de trayectoria y ha participado en producciones como Kung Fu Panda, donde interpreta a Tigresa, además de dar voz a Claire Underwood en House of Cards.

Erick Selim como Brendan, el Rey Bandido: ocupará el lugar de Javier Ibarreche. Su experiencia incluye franquicias de anime y cine como Jujutsu Kaisen, Boruto y Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Por otro lado, Emilio Treviño conservará su participación como Curtis Mehlberg, por lo que su interpretación permanecerá en ambas versiones de la película.

¿Dónde se podrá ver el nuevo doblaje de Wildwood?

Cinemex confirmó este 12 de noviembre que la segunda versión en español de Wildwood: El bosque salvaje estará disponible en sus complejos de México.

El anuncio se produjo dos días después de que Imagem Films México hiciera oficial la producción del redoblaje, con lo que los espectadores tendrán la posibilidad de elegir entre las dos interpretaciones.

De esta manera, la película de LAIKA llegará a las salas con dos alternativas de audio en español latino, una decisión que surge después de la conversación que se generó entre los aficionados al doblaje y el público que esperaba ver la producción.