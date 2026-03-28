Rico o Muerto: La disquera que busca salvar al regional mexicano del capital del crimen

Soñar con ser cantante es algo con lo que millones de mexicanos sueñan, pero esto no es sencillo, y menos en el entorno donde la mayoría de los jóvenes viven, entornos muy alejados de la industria musical y muchas veces por el afán de darse a conocer, o de obtener recursos para financiar su música, aceptan dinero de empresarios o a veces incluso del crimen organizado, cuenta Alexis Fierro, compositor de éxitos como Tu boda, de Óscar Maydon y Fuerza Regida, y fundador de la disquera independiente Rico o Muerto.

“Cuando eres un artista independiente de corridos o regional mexicano, muchas veces no tienes capital para hacer un video, invertir en marketing o sostener un lanzamiento. Entonces buscas cómo sacar dinero, y ahí aparece lo más inmediato: alguien con lana te dice ‘házme un corrido y te doy tres mil dólares’. Y tú, desde la necesidad, aceptas porque ocupas ese dinero para seguir construyendo tu carrera. Por eso muchos artistas terminan entrando a los narcocorridos o a ese tipo de corridos, más por necesidad que por una decisión creativa. Pero cuando ya estás en una disquera, el contexto cambia. Ya tienes recursos para grabar, producir y lanzar música sin depender de ese tipo de encargos”, detalla Fierro a Excélsior.

El sello fundado en 2024 nació como una broma entre Alexis y Óscar Maydon, quien para entonces ya tenía una sólida carrera en corridos tumbados con composiciones de Fierro. Óscar le pidió a Alexis que fuera su mánager, pero este se negó, pero entre fiesta y fiesta, broma y broma, le propuso mejor hacer una disquera, esa idea sí le pareció atractiva, pero para hacerlo debían tener sus propias reglas desde el inicio: una de ellas, respetar la libertad del artista, esa misma que, sin una disquera, no podría tener, pero un artista fue el que los hizo ver las posibilidades.

De hecho, yo soy el que les impulsa, a ellos, a no delimitarse; al principio, la filosofía de Rico o Muerto era como regional mexicano, pero Víctor Mendivil vino a cambiar nuestra visión, cuando firmamos a Víctor, yo quería que él hiciera corridos, imagínate, con guitarras, lo que siempre cantábamos, pero no, él vino a romper esa barrera para nosotros, de decir: ‘¿sabes qué?, hay que apostar’, hasta para un reggae, hasta para un rap, un electrocorrido”, recuerda Alexis Fierro.

En ese momento, supieron que la libertad sería la clave para apoyar al resto de sus talentos. Hoy, un total de 11 artistas conforman sus filas; no a la censura y no a delimitar qué se puede o no cantar en Rico o Muerto, pues de esa misma libertad de combinar géneros nació el corrido tumbado, que combina música urbana con el tradicional corrido.

“Dijimos: ‘¿saben qué, plebes?, no se detengan, ustedes sean creativos’. Aquí la censura no va, sean ustedes mismos, porque sí, en la disquera no los hay, pero me los he topado afuera, artistas que tienen ya ese miedito de ‘¿y si canto esto y me lo prohiben?’, o quizá no ese miedo, pero sí ese respeto, de que ‘oye, ahorita está la cosa fea (la delincuencia organizada)’ pero no, aquí dentro, la verdad, nunca nos ha pasado, porque nunca hemos vendido corridos personalizados, ni mucho menos, hoy estamos yendo hacia otro camino”, añade Alexis.

Una oportunidad de superarse

Además del apoyo y estructura que Rico o Muerto quiere dar a la industria de la música en México, lo que quieren también es que a partir de esa oferta que ellos dan a los artistas estos puedan tener la movilidad social que el sistema, piensa Alexis, les ha negado.

La música, para mí, nace de ver ejemplos cercanos de éxito. Cuando alguien de tu entorno logra salir adelante con los mismos recursos que tú, se vuelve inevitable pensar que también puedes hacerlo. Así funciona todo: ves que algo funciona, como en cualquier negocio o tendencia, y buscas replicarlo. En la música pasa igual; cuando alguien de un lugar parecido al tuyo triunfa, te demuestra que no es imposible, y empiezan los sueños, el tema es cómo cumplirlos, ahí entramos nosotros”, asegura Fierro.

Por eso, Alexis cree que miles de jóvenes sueñan con triunfar con su propio proyecto en la música, para superarse y porque en esa vía es donde han visto que se salvan de otros caminos como la violencia, entonces, reflexiona, también son esa opción para evitar que muchos caigan en recurrir a prácticas ilícitas para cambiar o “mejorar” su realidad.

Óscar Maydon y Alexis Chachito Fierro Cortesía Rico o Muerto

“Ceo que la música se convierte en una vía real para crecer y cambiar tu vida. Ver casos como el de alguien que salió de un rancho y llegó a ser reconocido inspira a otros a intentarlo. Esa idea de ‘si él pudo, yo también’ es la que empuja a muchos jóvenes a meterse de lleno, no sólo por fama, sino como una forma de salir adelante y aspirar a algo más grande”, subraya.

"La música fue mi oportunidad"

Casos de éxito hay decenas o hasta cientos, desde nombres como Chalino Sánchez hasta Natanael Cano, los más actuales, Junior H, o el propio Víctor Mendivil, quien está firmado con Rico o Muerto, pero un joven, Uriel Gaxiola, lo confirma para Excélsior.

“A mí me tocó crecer con alguien que iba conmigo en la secundaria, que hoy en día ya no está, amigos que están presos, o vecinos que fallecieron por culpa de las drogas, o que están presos porque, pues, tenían circunstancias y pensamientos diferentes y llevaron su vida, se manejaron diferente, pues, hoy en día están en la cárcel, hay muchas cosas malas; la música fue mi oportunidad”, recuerda.

El propio Uriel, que hoy puede presumir de 2.1 millones de escuchas en Spotify, aunque no pertenece a la disquera Rico o Muerto, confirma cómo la música, en este caso el urbano o el corrido, le permitieron no perderse en el camino.

"Cuando mis amigos iban a hacer ciertas cosas, yo me iba al estudio, pero porque ya me llamaba la atención, obviamente a uno también de chiquillo le gusta la ansia de andar haciendo sus maldades y eso, pero no sé, cuando ellos se iban al parque a jugar futbol, yo me iba a tocar la guitarra en la casa de otro amigo que estaba aprendiendo, así como que yo me clavé mucho en la música de morrillo y como que nunca me di cuenta cuando mis amigos se perdieron en drogas u otros fallecieron, yo nunca me di cuenta cuando estaban mal, porque me refugiaba en la guitarra”, confiesa Gaxiola.

Por este tipo de casos Rico o Muerto intenta posicionarse como una disquera, pero también como una alternativa. Una estructura que permita a los artistas crear sin restricciones, pero también sin la necesidad de negociar con contextos que los empujen a caminos riesgosos.

En una industria donde el acceso sigue siendo desigual, la apuesta de Alexis Chachito Fierro y Óscar Maydon es que el talento no tenga que pagar el precio de sobrevivir para poder ser escuchado.

El talento de Rico o Muerto

Óscar Maydon — 24.5 millones

Víctor Mendivil — 18.7 millones

Omar Camacho — 13.7 millones

Ángel Almaguer — 6.8 millones

Régulo Molina — 6.3 millones

Luis Carrillo — 3.2 millones

Carlos Manjarrez — 2.2 millones

Fernando Angulo — 422 mil

Memo Piña — 88 mil

Oyentes mensuales en Spotify.