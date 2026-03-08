Palenque de la Feria de San Marcos 2026: artistas, fechas y precios de boletos
Te decimos la cartelera completa del Palenque de la Feria de San Marcos 2026 con artistas confirmados, fechas de conciertos y precios de boletos por zona.
El Palenque de la Feria de San Marcos 2026 reveló la lista completa de artistas que se presentarán durante esta esperada celebración en Aguascalientes. Como cada año, el recinto reunirá a algunas de las figuras más populares de la música regional mexicana, pop y otros géneros, convirtiéndose en uno de los espacios más visitados durante la feria.
Entre los nombres que forman parte de la programación destacan intérpretes muy reconocidos por el público como Carín León, Christian Nodal, Julión Álvarez, Grupo Firme, Banda MS y Carlos Rivera.
Además de la cartelera oficial, también se dieron a conocer los precios de los boletos según la zona del Palenque, así como las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de los conciertos.
¿Cuándo será la Feria Nacional de San Marcos 2026?
La ciudad de Aguascalientes volverá a recibir a miles de visitantes con la realización de la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los eventos más grandes y conocidos de México. Esta celebración reúne conciertos, actividades culturales, exposiciones, gastronomía y espectáculos para todos los públicos.
De acuerdo con la información dada a conocer por los organizadores, la feria se realizará del 18 de abril al 10 de mayo. Durante estas semanas se activarán varios escenarios importantes dentro del evento, entre ellos el Palenque, el Teatro del Pueblo y el Foro del Lago.
Artistas en el Palenque San Marcos 2026 y precio de boletos
El calendario de conciertos del Palenque comenzará desde el 17 de abril y se extenderá hasta el 10 de mayo, con presentaciones de cantantes y agrupaciones muy conocidas dentro de la música mexicana.
17 y 18 de abril- Carín León
- VIP: $5,400
- Dorada: $3,900
- Plateada: $2,600
- General: $1,200
19 de abril- Bronco
- VIP: $2,400
- Dorada: $1,800
- Plateada: $1,200
- General: $600
20 de abril- Víctor Mendívil
- VIP: $2,000
- Dorada: $1,600
- Plateada: $1,000
- General: $600
21 de abril- María José
- VIP: $2,400
- Dorada: $1,800
- Plateada: $1,200
- General: $600
22 de abril- Christian Nodal
- VIP: $5,600
- Dorada: $4,000
- Plateada: $2,800
- General: $1,300
23 de abril- Remmy Valenzuela
- VIP: $3,200
- Dorada: $2,200
- Plateada: $1,400
- General: $600
25 de abril- Yuridia
- VIP: $4,800
- Dorada: $3,600
- Plateada: $2,400
- General: $1,100
26 de abril- Capibaras Tour (El Coyote y Chuy Lizárraga)
- VIP: $3,200
- Dorada: $2,200
- Plateada: $1,400
- General: $600
27 de abril- Juntos (Jorge Medina y Josi Cuen)
- VIP: $4,600
- Dorada: $3,400
- Plateada: $2,200
- General: $1,000
28 de abril- Los Parrás
- VIP: $3,000
- Dorada: $2,000
- Plateada: $1,200
- General: $600
30 de abril- Banda MS
- VIP: $4,600
- Dorada: $3,400
- Plateada: $2,200
- General: $1,000
1 de mayo- Carlos Rivera
- VIP: $3,600
- Dorada: $2,800
- Plateada: $1,600
- General: $800
2 y 3 de mayo- Grupo Firme
- VIP: $5,200
- Dorada: $3,800
- Plateada: $2,600
- General: $1,200
4 de mayo- Grupo Duelo
- VIP: $3,600
- Dorada: $2,800
- Plateada: $1,600
- General: $800
5 de mayo- Manuel Turizo
- VIP: $4,400
- Dorada: $3,200
- Plateada: $2,000
- General: $1,000
6 y 7 de mayo- Julión Álvarez
- VIP: $5,600
- Dorada: $4,000
- Plateada: $2,800
- General: $1,300
8 de mayo- Óscar Maydon
- VIP: $3,400
- Dorada: $2,200
- Plateada: $1,400
- General: $800
9 de mayo- Cristian Castro
- VIP: $5,600
- Dorada: $4,000
- Plateada: $2,800
- General: $1,300
Fechas con artistas sorpresa en el Palenque
Dentro del calendario del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026 también hay dos días en los que todavía no se han anunciado los artistas que participarán.
Los organizadores informaron que el 29 de abril y el 10 de mayo habrá invitados sorpresa, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.
