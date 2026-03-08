Palenque de la Feria de San Marcos 2026: artistas, fechas y precios de boletos

El Palenque de la Feria de San Marcos 2026 reveló la lista completa de artistas que se presentarán durante esta esperada celebración en Aguascalientes. Como cada año, el recinto reunirá a algunas de las figuras más populares de la música regional mexicana, pop y otros géneros, convirtiéndose en uno de los espacios más visitados durante la feria.

Entre los nombres que forman parte de la programación destacan intérpretes muy reconocidos por el público como Carín León, Christian Nodal, Julión Álvarez, Grupo Firme, Banda MS y Carlos Rivera.

Además de la cartelera oficial, también se dieron a conocer los precios de los boletos según la zona del Palenque, así como las fechas en que se llevarán a cabo cada uno de los conciertos.

¿Cuándo será la Feria Nacional de San Marcos 2026?

La ciudad de Aguascalientes volverá a recibir a miles de visitantes con la realización de la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los eventos más grandes y conocidos de México. Esta celebración reúne conciertos, actividades culturales, exposiciones, gastronomía y espectáculos para todos los públicos.

De acuerdo con la información dada a conocer por los organizadores, la feria se realizará del 18 de abril al 10 de mayo. Durante estas semanas se activarán varios escenarios importantes dentro del evento, entre ellos el Palenque, el Teatro del Pueblo y el Foro del Lago.

Artistas en el Palenque San Marcos 2026 y precio de boletos

El calendario de conciertos del Palenque comenzará desde el 17 de abril y se extenderá hasta el 10 de mayo, con presentaciones de cantantes y agrupaciones muy conocidas dentro de la música mexicana.

17 y 18 de abril- Carín León

VIP: $5,400

Dorada: $3,900

Dorada: $3,900 Plateada: $2,600

General: $1,200

Carin León

19 de abril- Bronco

VIP: $2,400

Dorada: $1,800

Plateada: $1,200

General: $600

20 de abril- Víctor Mendívil

VIP: $2,000

Dorada: $1,600

Plateada: $1,000

General: $600

21 de abril- María José

VIP: $2,400

Dorada: $1,800

Plateada: $1,200

General: $600

22 de abril- Christian Nodal

VIP: $5,600

Dorada: $4,000

Plateada: $2,800

General: $1,300

23 de abril- Remmy Valenzuela

VIP: $3,200

Dorada: $2,200

Plateada: $1,400

General: $600

25 de abril- Yuridia

VIP: $4,800

Dorada: $3,600

Plateada: $2,400

General: $1,100

yuridia

26 de abril- Capibaras Tour (El Coyote y Chuy Lizárraga)

VIP: $3,200

Dorada: $2,200

Plateada: $1,400

General: $600

27 de abril- Juntos (Jorge Medina y Josi Cuen)

VIP: $4,600

Dorada: $3,400

Plateada: $2,200

General: $1,000

josi cuen y jorge medina

28 de abril- Los Parrás

VIP: $3,000

Dorada: $2,000

Plateada: $1,200

General: $600

30 de abril- Banda MS

VIP: $4,600

Dorada: $3,400

Plateada: $2,200

General: $1,000

1 de mayo- Carlos Rivera

VIP: $3,600

Dorada: $2,800

Plateada: $1,600

General: $800

carlos rivera

2 y 3 de mayo- Grupo Firme

VIP: $5,200

Dorada: $3,800

Plateada: $2,600

General: $1,200

4 de mayo- Grupo Duelo

VIP: $3,600

Dorada: $2,800

Plateada: $1,600

General: $800

5 de mayo- Manuel Turizo

VIP: $4,400

Dorada: $3,200

Plateada: $2,000

General: $1,000

Manuel Turizo

6 y 7 de mayo- Julión Álvarez

VIP: $5,600

Dorada: $4,000

Plateada: $2,800

General: $1,300

8 de mayo- Óscar Maydon

VIP: $3,400

Dorada: $2,200

Plateada: $1,400

General: $800

9 de mayo- Cristian Castro

VIP: $5,600

Dorada: $4,000

Plateada: $2,800

General: $1,300

Cristian Castro Especial

Fechas con artistas sorpresa en el Palenque

Dentro del calendario del Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026 también hay dos días en los que todavía no se han anunciado los artistas que participarán.

Los organizadores informaron que el 29 de abril y el 10 de mayo habrá invitados sorpresa, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.

