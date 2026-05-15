'A Caballo': Reyli Barba se reinventa con mariachi junto a Edén Muñoz y Majo Aguilar 

Reyli Barba presenta “A Caballo”, un álbum que marca una nueva etapa en su carrera musical, pero que el propio artista se niega a llamar “regreso”. Para él, se trata más bien de un momento de plenitud tras 36 años de trayectoria ininterrumpida entre escenarios, composiciones y exploración de distintos géneros.

Reyli Barba presenta su nuevo disco con el que vuelve a sus raíces

Allá en el rancho decimos cuando alguien anda a caballo que ya va cómodo. A mis 54 justo me siento así… encontrarme cómodo y sano es la mejor respuesta a mi carrera”, comparte el cantautor, quien encuentra en esta metáfora la esencia del proyecto: estabilidad, madurez y conexión con sus raíces.

El disco nace de una historia que comenzó mucho antes de su etapa con Elefante o su carrera como solista. Reyli recuerda que su primera presentación pública fue a los cuatro años interpretando El rey de José Alfredo Jiménez, y que su vínculo con la música ranchera siempre estuvo presente, incluso cuando se inclinó por el rock y el pop en su juventud.

“A mis 54 me siento cómodo y sano”, confiesa Reyli sobre esta nueva etapa. IG

“Yo soy de campo”, afirma sin rodeos. Esa identidad es la base de 'A Caballo', un álbum donde el mariachi se fusiona con arreglos contemporáneos del regional mexicano, dando como resultado un sonido renovado, pero profundamente arraigado en la tradición.

Reyli Barba produce disco regional mexicano con Edén Muñoz

La producción tomó forma cuando el cantante decidió trabajar con el equipo de músicos encabezado por Panchín Carrillo, y más tarde con Edén Muñoz, quien no solo participó como invitado, sino que también reconfiguró el sonido del disco desde Mazatlán.

Se llevó el álbum a su mundo, lo mezcló con su visión y lo llevó a otras latitudes”, explica Reyli.

Reyli Barba mezcla mariachi, banda y balada en uno de los discos más personales de su carrera. Cortesía

Las sorprendentes colaboraciones de ‘A Caballo’

El resultado es un proyecto colaborativo que reúne a figuras como Majo Aguilar, Bacilos, Alfredo Olivas y el artista emergente Alexis Cristóbal. La selección de invitados, cuenta, surgió de manera natural: algunos propuestos por Edén y otros por el propio Reyli, en un intercambio creativo fluido.

Edén Muñoz fue pieza clave en la reinvención musical de Reyli Barba. IG edenmunoz / Cortesía

Uno de los temas más destacados es “730 días”, composición de Jorge Drexler que el cantante reinterpretó en clave de mariachi.

Es mi favorita del maestro Drexler, la canto con toda el alma”, reconoce.

Para Reyli, este disco no solo representa una exploración musical, sino también un ejercicio de reinvención vocal y emocional. Interpretar clásicos y nuevas piezas dentro del mariachi le exigió reaprender a cantar desde lo vernáculo, un proceso que describe como profundamente formativo.

El artista prepara una gira de teatros y auditorios para celebrar sus 36 años de trayectoria. Cortesía

Además del lanzamiento, el artista prepara una gira especial que recorrerá las distintas etapas de su carrera: los éxitos de Elefante, su proyecto solista y esta nueva faceta vernácula. Esta comenzará el próximo 27 de mayo en el Auditorio Nacional, con un show, que explica, será un viaje por “cuatro estaciones” musicales que resumen más de tres décadas de historia.

Con 'A Caballo', Reyli Barba reafirma su lugar en la música mexicana desde una posición de madurez artística. No es un renacer, insiste, sino una continuidad más consciente: “Hacer música es mi forma de vida, mi sanación diaria. Estoy entregado a ella”.