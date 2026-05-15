Eiza González: El arma secreta de Guy Ritchie

Si hay alguien que últimamente ha sido la favorita del director británico Guy Ritchie es la mexicana Eiza González, quien ha trabajado con él en tres ocasiones: en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en Fountain of Youth y En la zona gris, su más reciente colaboración en la que Eiza comparte créditos con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

“Hay que reconocer el mérito de un director que crea un estilo propio y él es uno de los pocos que lo ha logrado, abarcando diversos géneros y estilos cinematográficos y haciéndolo realmente bien. Soy una gran admiradora de Guy Ritchie desde que tengo memoria, así que ahora me resulta bastante surrealista. A veces recuerdo cuando tenía 12 años y pienso: ‘Wow, si alguien me hubiera dicho que iba a ser una chica Ritchie, jamás lo hubiera creído’”, expresó González durante la promoción del filme a Cosmopolitan.

En esta cinta de acción, que ya está disponible en la cartelera de nuestro país, Eiza González interpreta a Sophia, una agente de élite que, junto a sus colegas Sid (Cavill) y Bronco (Gyllenhaal), debe recuperar una fortuna millonaria robada por un antagonista muy particular que los orilla a una misión suicida, algo muy al estilo de Guy Ritchie.

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Con respecto a cómo ha sido trabajar con este director británico que tiene en su haber títulos como Cerdos y diamantes, RocknRolla, The Gentlemen o Young Sherlock —serie ya renovada para una segunda temporada—, la mexicana de 36 años contó que él es un cineasta al que siempre le daría su voto de confianza.

Le diría que sí a cualquier proyecto al que él me invitara. Él es brillante y el proceso con él siempre es emocionante; te mantiene alerta y eso es un gran desafío”, relató Eiza en una entrevista otorgada por la distribuidora Diamond Films.

La intérprete, que inició su carrera actoral en proyectos de televisión en México, así como ha coincidido en tres ocasiones con Guy Ritchie, ha hecho lo propio con Cavill y con Gyllenhaal. Con el ex Superman, ésta es la segunda vez en la que comparten créditos, pues trabajaron en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, mientras que con Gyllenhaal coincidió hace cuatro años en la cinta de acción Ambulancia. Ahora, los tres forman un equipo de élite en el que ellos tienen que rescatarla de la trampa que le tendió el antagonista de la historia, interpretado por el español Carlos Bardem.

Yo no muevo ni un solo dedo. Simplemente soy una reina mágica y estoica que da órdenes a la gente y a algunos de los hombres más hot de la Tierra y de Hollywood, como Jake Gyllenhaal y Henry Cavill”, comentó González durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

Rodada en las Islas Canarias, España, En la zona gris deja ver cómo Eiza González se ha hecho ya de un nombre en Hollywood desde hace más de una década, cuando empezó a trabajar formalmente en La Meca del cine. Así como ha trabajado con Ritchie, Cavill y Gyllenhaal, González ha sido dirigida por Robert Rodriguez, ha trabajado con Jon Hamm, Dwayne Johnson o Jason Statham y ha filmado videoclips junto a Justin Timberlake.

En la cinta En la zona gris se complementa el elenco con Rosamund Pike, Carlos Bardem, Darrell D’Silva, Kristofer Hivju, Christian Ochoa Lavernia, Fisher Stevens y Emmett J. Scanlan.

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